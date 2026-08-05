消息称三星正开发全新智能手表 Galaxy Aero，定位介于 Fit 4 手环和 Watch FE 之间

IT之家 8 月 5 日消息，外媒 Sammobile 今天（5 日）报道称，其“最新发现”显示，三星正在开发一款定位介于 Galaxy Fit 4 和 Galaxy Watch FE 之间的新型智能手表，其将不会搭载 Wear OS。代码信息显示，新设备目前名为 Galaxy Aero，运行 RTOS 实时操作系统。

IT之家注：三星通常在 Galaxy Fit 4 等入门级穿戴设备上使用此类系统。

▲ Galaxy Fit 4

▲ Galaxy Watch FE

目前还无法确定 Galaxy Aero 会采用圆形、长方形还是正方形表盘。Galaxy Wearable 应用的代码库将其标记为“galaxy_rtos_watch”，仅仅说明设备应当配有显示屏。

如果定价确实高于 Galaxy Fit 4，Galaxy Aero 预计会配备智能手表常见的加速度计、陀螺仪和心率传感器。

搭载 RTOS 的智能手表通常不需要性能很强的处理器，续航时间往往可以达到一周以上，Galaxy Aero 预计也不例外。不过，Galaxy Aero 可能只是三星内部使用的开发代号，上市时或将更名。

该媒体还称，此前曝光的夹耳式耳机 Galaxy Buds Able，最终将以 Galaxy Buds On 的名称推出。