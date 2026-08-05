《最终幻想 14》Switch 2 版加载时间过长，SE 回应正着手优化

IT之家 8 月 5 日消息，据外媒 VGC 今天（5 日）晚间报道，史克威尔艾尼克斯（下称 SE）确认，任天堂 Switch 2 版 MMORPG《最终幻想 14》在部分场景下会出现加载时间过长的问题，开发团队已经锁定原因并着手修复。

任天堂 Switch 2 版于 4 日正式上线，标志着《最终幻想 14》也由此首次登陆任天堂平台。玩家对新版本的整体反响较为积极，不过部分玩家发现，游戏在特定场景下会长时间停留在加载画面。

SE 随后确认加载异常确实存在，并列出了三种主要触发场景：

副本中切换战斗阶段或传送至另一张地图，画面转为黑屏

副本中倒地后复活，画面转为黑屏

副本中使用“返回”或捷径，画面转为黑屏

据IT之家了解，目前，开发团队已经查明问题原因，并开始测试优化后的版本。

SE 计划在测试完成后尽快发布修复更新。SE 通过官网声明回应称：“我们确认，任天堂 Switch 2 版在副本中出现黑屏过渡画面时，加载时间可能明显长于正常水平。调查发现，玩家在周围聚集大量角色的情况下进入副本，数据加载速度会持续变慢，直到离开副本后才会恢复正常。”

SE 解释说，部分场景下，为避免画面显示异常而执行的数据重载和缓存清理流程耗时过长。开发团队已经完成优化，使游戏即使处于类似环境也能更快加载数据，目前正在测试优化后的版本。目前，团队正努力尽快发布更新，一并解决加载异常和其他几项问题。

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