消息称沃尔沃将推出纯电紧凑 SUV 新车 EX50：比 EX40 更大、更有科技感、更便宜

IT之家 8 月 5 日消息，外媒 Automotive News 当地时间 3 日报道称，沃尔沃正准备在美国推出全新紧凑型纯电 SUV EX50。新车的车身长度和高度都将超过 EX40，价格却会进一步下探，接替 EX40 成为沃尔沃最便宜的纯电车型。

消息称 EX50 计划于 2027 年秋季进入美国市场，起售价预计接近 5 万美元（IT之家注：现汇率约合 33.8 万元人民币），明显低于 EX40 约 5.5 万美元（现汇率约合 37.2 万元人民币）的价格。

沃尔沃 EX40

EX50 将进入特斯拉 Model Y、现代 IONIQ 5 和福特电马所在的主流紧凑型纯电 SUV 市场，上市时间要到本世纪 20 年代后期。按照目前的说法，EX50 不仅会接替 EX40 成为沃尔沃在美国的入门级纯电车型，还可能承接 EX30 退出后留下的部分市场定位。

其中一个明显的变化是平台。EX40 采用 CMA 平台和 400V 电气架构，EX50 则预计转向由 EX60 率先使用的 SPA3 平台，并搭载软件定义架构和 800V 电气系统。新平台有望提高直流快充速度和能源效率，同时让 EX50 使用与 EX60 相近的电子电气和软件技术。

今年完成亮相的 EX60 预计能够看作是 EX50 的技术预览。SPA3 平台令 EX60 具备最高约 644km 的续航能力，并支持更新的驾驶辅助技术。EX50 预计会沿用同一套开发思路，同时车身更小、售价更低。新车的定位仍将高于 EX30，而沃尔沃已于今年早些时候将 EX30 撤出美国市场。

EX60