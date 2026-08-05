阿里巴巴 2026 云栖大会定档 9 月 22 日至 24 日在杭州举行

IT之家 8 月 5 日消息，阿里官方今日宣布，2026 云栖大会将于 9 月 22 日至 24 日在杭州举行。

本届大会主题为“智以致用”（Intelligence Goes Beyond），将以 Agentic AI 为核心，串联芯片、云基础设施、模型能力与模型服务、Agentic 应用的完整技术链路。

此次大会将设置三大主论坛。其中，“云栖主论坛”将聚焦重磅技术发布与产业标杆实践；“技术主论坛”展示全栈技术体系；“‘为了无法计算的价值’主论坛”则探讨 AI 的社会价值与绿色共生。届时将有超过 2000 位全球领袖和行业专家参与分享。

据介绍，本届云栖大会的展览规模进一步扩大，展区面积超过 5 万平方米，预计吸引超过 1000 家企业联合参展。展区规划了五大主题场馆，IT之家总结如下：

1 号“智能引擎馆”将呈现阿里巴巴在算力、模型等方面的全栈技术能力；

2 号“算力基石馆”展示支撑智能时代的算电基础设施全景；

3 号“超级创造馆”聚焦智能生活与 Agent 体验；

4 号“产业共创馆”见证 AI 在具身智能、汽车、制造、金融等行业的落地；

此外还特设“太空算力 · 物理 AI 馆”，探索机器人与太空算力等前沿领域。

除主论坛外，大会还将举办 140 多场分论坛及专题讨论，议题覆盖芯片与算力、AI 原生云、模型前沿、Agentic 应用、开源社区、产业数智转型、AI 治理与人文价值等多个方向。

云栖大会由杭州市人民政府和阿里巴巴集团共同主办，其前身可追溯至 2009 年的地方网站峰会，2015 年正式定名并永久落户杭州云栖小镇。