微软《战争机器：事变日》Beta 测试前临时追加 PvP 模式，推荐配置 i5-11600K + RTX 4060

IT之家 8 月 5 日消息，微软 Xbox《战争机器：事变日》公开 Beta 测试将于 8 月 6 日开启，The Coalition 工作室在最后时刻调整了首周测试的内容，新加入了 4v4 的 PvP 对战模式。

此次 Beta 测试的第一个周末为抢先体验阶段，面向已预购游戏（Xbox Series X|S 或 Steam）的玩家以及 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass 订阅用户开放。

该阶段原定仅包含全新的 12 人 PvE 模式“持久战围攻”（Horde Siege），但 The Coalition 在收到玩家反馈后决定将 4v4 竞技对战（Versus）模式也一并加入。

官方在 X 平台上表示：“我们听到了你们的声音。我们行动了。”第二个周末为面向全体玩家的公开测试阶段，届时两种模式均会开放。

具体时间方面，此次 Beta 抢先体验阶段将于北京时间 8 月 7 日凌晨 3:00 开启，持续至 8 月 11 日凌晨 1:00。

公开测试阶段将于北京时间 8 月 14 日凌晨 3:00 开始，至 8 月 18 日凌晨 1:00 结束。预载现已开启，Xbox Series X 版本的下载大小约为 62GB。

PC 配置要求方面，最低配置（1080p/60 帧，中画质，开启超分辨率技术）需要 AMD R5 2600X 或酷睿 i7-6850K / i5-10400 处理器、英伟达 GeForce RTX 5050 / RTX 2060 或 AMD Radeon RX 9060 / RX 6600 显卡、12GB 内存及 80GB 存储空间（必须使用 SSD）。

推荐配置（1440p/60 帧，高画质）需要 AMD R5 5600 或酷睿 i5-11600K 处理器、英伟达 GeForce RTX 5060 / RTX 3060 Ti 或 AMD Radeon RX 9060 XT / RX 6700 XT 显卡、16GB 内存。

PC 版支持 NVIDIA DLSS 4.5、AMD FSR 4 和 Intel XeSS 3.0 技术，并包含基于硬件光追的反射、阴影和全局光照效果。官方强调当前配置仅针对 Beta 测试，正式版配置要求将在发售前更新。

参与 Beta 测试的玩家可获得多项可在正式版中使用的奖励，包括达到玩家等级 20 级解锁的“史诗爆破伤害弹匣”角色皮肤、在“持久战围攻”模式中完成 8 次撤离（步兵难度或更高）获得的“稀有碾压虫群”武器皮肤套装，以及完成 25 次爆头、10 次救援、5 次电锯处决等挑战获得的相关外观奖励。启动多人 Beta 测试还可获得公开 Beta 奖章和“前线战士”头衔。

《战争机器：事变日》将于 2026 年 10 月 6 日正式发售，登陆 Xbox Series X|S 和 PC 平台。游戏首发即加入 Xbox Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass。

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