闪迪 2026 财年年报归母净利润 114.33 亿美元，同比增长 797%

IT之家 8 月 6 日消息，闪迪今日发布 2026 财年（2025 年 7 月 5 日～2026 年 7 月 3 日）年报及第四财季（2026 年 4 月 4 日～2026 年 7 月 3 日）报告：

2026 财年年报 营业总收入 ：202.48 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,369.36 亿元人民币），同比增长 175%

毛利润 ：144.72 亿美元（现汇率约合 978.73 亿元人民币），同比增长 554.25%

毛利率 ：71.5%

归母净利润 ：114.33 亿美元（现汇率约合 773.21 亿元人民币），同比增长 797%

经营现金流 ：116.71 亿美元（现汇率约合 789.30 亿元人民币），同比增长 13,794.05%

自由现金流 ：114.94 亿美元（现汇率约合 777.33 亿元人民币），同比扭亏为盈

基本每股收益 ：77.78 美元（现汇率约合 526.02 元人民币），同比扭亏为盈

稀释每股收益 ：73.76 美元（现汇率约合 498.83 元人民币），同比扭亏为盈

2026 财年第四财季 营业总收入 ：89.65 亿美元（现汇率约合 606.30 亿元人民币），同比增长 372%

毛利润 ：75.82 亿美元（现汇率约合 512.77 亿元人民币），同比增长 1,422.49%

毛利率 ：84.6%

归母净利润 ：69.03 亿美元（现汇率约合 466.85 亿元人民币）

经营现金流 ：71.26 亿美元（现汇率约合 481.93 亿元人民币），同比增长 7,480.85%

自由现金流 ：70.83 亿美元（现汇率约合 479.02 亿元人民币），同比增长 14,355.1%

基本每股收益 ：46.96 美元（现汇率约合 317.59 元人民币），同比扭亏为盈

稀释每股收益：43.97 美元（现汇率约合 297.37 元人民币），同比扭亏为盈

AI 解读 本次 2026 财年闪迪财报营收、净利润均大幅超出市场预期，全年营收和净利润同比增速远超行业平均水平。 核心财报亮点 营收与盈利爆发式增长 ：2026 财年实现营业收入 202.48 亿美元（现汇率约合 1,369.36 亿元人民币） ，同比增长 175% %；归母净利润达到 114.33 亿美元（现汇率约合 773.21 亿元人民币） ，同比增长 797% %，毛利率提升至 71.5% %，较去年同期提升 41.4 个百分点，盈利能力显著改善。

业务结构优化成效显著 ：数据中心业务全年营收同比增长 437% %，成为核心增长支柱，公司已将数据中心确立为关键增长引擎，客户结构持续向高价值客户倾斜。

现金流表现优异 ：全年经营活动现金流达到 116.71 亿美元（现汇率约合 789.30 亿元人民币） ，现金流创造能力强劲，资产负债表健康。

资本回馈力度加大：董事会批准新增 140 亿美元（现汇率约合 946.81 亿元人民币） 亿美元股票回购计划，剩余回购授权总额提升至 155 亿美元（现汇率约合 1,048.25 亿元人民币） 亿美元，彰显对公司未来发展信心。 未来业绩展望 公司预计 2027 财年第一财季营业收入区间为 103 亿美元（现汇率约合 696.58 亿元人民币） 亿美元～ 108 亿美元（现汇率约合 730.40 亿元人民币） 亿美元，Non-GAAP 摊薄每股收益预计在 44 美元（现汇率约合 297.57 元人民币） 美元～ 46 美元（现汇率约合 311.09 元人民币） 美元之间，继续保持稳健增长态势。 业务进展 自 4 月财报电话会议宣布 5 个新业务模式（NBM）协议后，公司又签署了 5 个额外协议，其中包括 3 个新客户 NBM 协议和 2 个现有协议扩展，新业务拓展进展顺利。

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