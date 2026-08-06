研究显示：苹果 Vision Pro 可使泪道手术速度提升 19%

IT之家 8 月 6 日消息，美国加州大学圣迭戈分校（UC San Diego）一项经过同行评审的研究显示，在进行泪道手术时，将苹果 Vision Pro 作为主要显示设备的外科医生，手术完成速度比使用传统显示器的医生快了 19%。

IT之家注意到，这项研究发表在医学期刊《AJO International》上，研究共分析了 32 例用于疏通泪道阻塞的内窥镜手术。其中一半手术由佩戴 Vision Pro 的医生完成，他们通过头显直接观看内窥镜实时画面，而无需像传统方式那样查看放置在手术室另一侧的显示器，因此整个手术过程中都能保持自然的正前方操作姿势。

研究结果显示，使用 Vision Pro 的手术平均耗时为 34.4 分钟，而使用传统显示器的手术平均耗时为 42.7 分钟。两组手术均全部成功完成，且未出现任何并发症。

参与研究的 5 名外科医生均表示，更倾向于使用 Vision Pro 进行手术，并认为佩戴头显后，无论身体负担还是精神负担都有所减轻。

研究人员还发现，与传统显示器系统相比，Vision Pro 方案不仅体积更小，而且整体成本也更低。不过，研究团队也强调，本次研究样本规模较小，仍属于初步结果，未来还需要开展更大规模的临床试验，以进一步验证相关结论。