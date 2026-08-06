谷歌 DeepMind 重组：哈萨比斯转任首席科学家，聚焦通用人工智能应用

IT之家 8 月 6 日消息，谷歌母公司 Alphabet 昨日（8 月 5 日）宣布重组旗下 AI 公司 DeepMind，公司首席执行官戴米斯 · 哈萨比斯（Demis Hassabis）卸任日常管理职务，转任董事长兼 Alphabet 首席科学家，聚焦通用人工智能（AGI）战略与科学应用。

因 AlphaFold 在人工智能与蛋白质结构预测领域的突破性贡献，哈萨比斯和约翰 · 江珀（John Jumper）、以及美国科学家大卫 · 贝克（David Baker）三人共同分享 2024 年诺贝尔化学奖。

戴米斯 · 哈萨比斯（Demis Hassabis），图源：WikiMedia

IT之家援引博文介绍，在出任 Alphabet 首席科学家外，哈萨比斯会继续领导 AI 药物研发分拆公司 Isomorphic Labs。哈萨比斯在推文中表示：

我毕生致力于通用人工智能（AGI）的研发，值此关键时刻，我将担任谷歌 DeepMind 董事长兼 Alphabet 首席科学家。 这可以让我能够专注于长期战略，加速科学突破，包括充分利用我在 Isomorphic 的研究成果来帮助治愈疾病。

DeepMind 首席技术官、Alphabet 首席人工智能架构师科雷 · 卡武库奥卢（Koray Kavukcuoglu）将接管日常运营，出任 Google DeepMind 高级副总裁。

科雷 · 卡武库奥卢（Koray Kavukcuoglu），图源：谷歌

他将直接向 CEO 桑达尔 · 皮查伊汇报，不再担任独立 CEO，并负责后续 Gemini 模型开发。哈萨比斯在信中提到公司新模型取得“巨大进展”，并点名尚未发布的 Gemini 4。

卡武库奥卢表示：

对于谷歌 DeepMind 而言，我们的使命始终不变，会负责任地构建人工智能并造福人类。 我的首要任务是确保我们拥有最清晰的路径，以实现我们雄心勃勃的 Gemini 路线图，并朝着通用人工智能（AGI）的目标迈进。在当今瞬息万变的环境中，我们必须以绝对的决心和速度开展工作。

Alphabet 及谷歌现任首席执行官桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）表示：

我们必须加快所有这些工作，并始终专注于人工智能前沿领域。与此同时，现在比以往任何时候都更需要把握时机，塑造通用人工智能和科学的未来。

谷歌首席科学家杰夫 · 迪恩（Jeff Dean）也将离开公司。迪恩在谷歌任职 27 年，计划与前谷歌员工桑杰 · 格马瓦特、奥里奥尔 · 维尼亚尔斯和夸克 · 乐共同创办 Discovery Loop，这是一家旨在自动化机器学习、科学与工程研究的公益公司。Alphabet 是该公司的创始投资者，并将提供云计算资源。

杰夫 · 迪恩（Jeff Dean），图源：WikiMedia