消息称 2026 年全球折叠屏手机出货量预计同比增长 20%，苹果首款折叠 iPhone 成重要驱动力

IT之家 8 月 6 日消息，据《DigiTimes》援引业内消息人士报道，2026 年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长 20%，苹果首次进军折叠屏手机市场被认为是推动增长的重要因素之一。

报道称，整体智能手机市场目前正面临上游逻辑芯片供应趋紧以及存储芯片价格上涨等挑战，但折叠屏手机市场预计仍将保持增长势头。三星有望继续保持该领域的领先地位，而苹果、华为等品牌则将共同推动市场扩张。其中，2026 年第四季度被认为将成为全年最关键的销售窗口。

业内人士表示，更大尺寸的折叠屏设计以及苹果进入这一市场，正在进一步提升折叠屏手机的吸引力。经过近 8 年的产品发展，加上越来越多品牌推出相关产品、消费者可选择的机型不断增加，折叠屏手机已经逐渐走向成熟，也为厂商扩大出货量提供了更多动力。

预计苹果将于今年 9 月与 iPhone 18 Pro 系列一同推出首款可折叠 iPhone，据悉，苹果已通知供应链今年准备生产约 1,000 万部折叠屏 iPhone。供应链分析师郭明錤此前则表示，这款设备可能要到 2026 年第四季度才会开启预订，这一时间点也与《DigiTimes》所称第四季度将成为折叠屏市场增长关键窗口的判断相吻合。

报道称，三星过往的市场表现表明，预售活动能够带来强劲的首发销量，但真正的大规模增长预计将在第四季度出现，届时多个品牌的折叠屏新品均已上市。这一阶段被视为扩大整体市场需求、推动出货量增长的重要机会。

IT之家注意到，《DigiTimes》还指出，大多数消费者已经预期智能手机价格会上涨，只要涨价幅度保持在合理范围内，市场需求预计仍将保持稳定。