全球首座 16 兆瓦张力腿浮式风电平台“海油安澜号”投运，近 110 层楼高

IT之家 8 月 6 日消息，据央视新闻今日报道，记者从中国海油获悉，全球首座 16 兆瓦张力腿浮式风电平台 ——“海油安澜号”成功接入陆丰油田电网，正式为海上油田直供绿电，标志着我国深远海浮式风电装备技术走向世界前列，为我国海上风电开发成功探索了新技术路线。

IT之家从报道获悉，张力腿浮式风电平台是专门为开发深远海风电设计建造的大型浮式装备，由上部浮体、海底锚固基础和系泊系统组成。“海油安澜号”安装在水深 136 米、离岸 136 公里的陆丰油田。整体高度近 110 层楼高，搭载 16 兆瓦抗台风机，按照可抵御 17 级台风的极端工况自主设计建造，服役周期达 25 年。

“海油安澜号”通过一条长约 4.3 公里的海底电缆，接入陆丰油田电网。由于风电波动性大，项目首创海上风电、燃油发电、储能多元电力组合协同供电模式，实现海上风电高比例接入油田电网。

“海油安澜号”投产后，预计每年可为油田提供 5400 万度绿色电力，相当于节约燃料油 1.5 万立方米，减少二氧化碳排放 3.5 万吨。

延伸阅读

张力腿（TLP）浮式平台通过数条“张力腿”固定在海底，呈现“半漂半固”状态。相比传统的半潜式平台，TLP 平台具有运动响应小、稳定性高的特点，同时用海面积仅为半潜式平台的十分之一，工程成本预计可降低约 50%，是深远海风电开发的重要技术路线之一。

在“海油安澜号”之前，我国已建成多个深远海浮式风电平台，包括 2022 年启航的国内首台深远海浮式风电装备“扶摇号”（6.2 兆瓦）、2023 年并网发电的我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”（7.25 兆瓦），以及 2026 年 5 月完成安装的全球最大漂浮式风电平台“三峡领航号”（16 兆瓦，半潜式）。从“扶摇号”到“海油安澜号”，我国浮式风电技术正从示范应用加速向规模化、商业化迈进。

“海油安澜号”于 2026 年 6 月 28 日在珠海高栏港完成一体化集成后顺利出港，向粤东陆丰油田群海域进发。该平台总高逾 307 米、总重近 8000 吨，叶轮直径达 260 米，搭载 16 兆瓦抗台风机，是全球首座单机容量最大的张力腿浮式风电平台。