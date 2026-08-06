《GTA 5》演员自曝：为《GTA 6》试镜 60 个角色未获 R 星任何回复

IT之家 8 月 6 日消息，曾在《侠盗猎车手 5》（GTA 5）中饰演联邦调查局（FIB）探员史蒂夫 · 海恩斯（Steve Haines）的演员罗伯特 · 博格（Robert Bogue）近日透露，他曾为《侠盗猎车手 6》（GTA 6）试镜约 60 个角色，但最终一个角色都没拿到，Rockstar Games 甚至没有给他任何回应。

这条消息来自 X 平台用户布鲁克，他通过 Instagram 给博格发私信询问了几个问题。尽管 Rockstar 和《GTA 6》一直对项目细节高度保密，但博格对此并未避讳。当被问及是否参与了《GTA 6》的制作时，他坦言自己并没有参与，并对此感到十分失望。

博格表示：“我现在对 Rockstar 有点失望。我之前和他们合作得非常愉快…… 我真的非常想参与《GTA 6》。我应该为 60 多个角色试过镜，有些是重要角色，有些只是小角色，我根本不在乎，我只是想出现在游戏里。结果一个角色都没得到，他们也从来没有就任何一个角色联系过我。我真的非常失望。我甚至开始怀疑他们是不是有一条不成文规定，不会重复使用演员。我当时就在想，‘难道你们真的要拒绝我 60 次？连一个小角色都不给？’所以我确实有点沮丧。这种感觉就像爱上了一个女孩，结果却被她甩了一样。”

博格随后表示，除了公开信息之外，他对《GTA 6》一无所知。在这些言论引发关注后，他又通过布鲁克转达了一段回应。

他说：“很抱歉公开让 Rockstar 难堪，提到了我参加了那么多次试镜，但事实就是事实。归根结底，演员这个职业就是不断面对拒绝，只是有时候，你真的希望偶尔能迎来一次成功。”

事实上，博格并非首次与 Rockstar 合作。他曾在《红色死亡左轮》中饰演 Red Harlow，在《侠盗猎车手 4：风流托尼之歌》中饰演 Troy，并在《侠盗猎车手 5》中饰演 Steve Haines。由此来看，Rockstar 并非完全不会让演员再次出演不同角色。

例如，在《GTA 5》中饰演迈克尔（Michael）的演员内德 · 卢克（Ned Luke）曾在《荒野大镖客：救赎 2》中客串一个小角色，但他表示，Rockstar 后来删掉了自己的台词，以免玩家因认出他的声音而分心。因此，也有可能是 Rockstar 认为博格在《GTA 6》中辨识度太高，或者觉得他并不适合任何角色。

不过，博格真正感到不满的原因，似乎更多在于 Rockstar 始终没有正式通知他落选，而是直接“失联”。无论原因是什么，基本可以确定，《GTA 6》中不会再出现 Steve Haines 这一角色。当然，这一点并不令人意外，因为在《GTA 5》的多个结局中，玩家可以杀死 Steve Haines，而这一结局普遍被认为是官方正史。

实际上，博格的遭遇并非个例。在《GTA 5》之前，Rockstar 曾与多位演员发生过矛盾，其中包括《GTA 4》主角尼科 · 贝利克（Niko Bellic）的配音演员迈克尔 · 霍利克（Michael Hollick）。霍利克曾向媒体表示，他认为自己的报酬过低 —— 为《GTA 4》工作 15 个月，仅获得约 10 万美元（IT之家注：现汇率约合 67.6 万元人民币）报酬。当《GTA 4》取得巨大商业成功后，他却未能从后续收益中获得任何分成，这令他感到十分不满。外界普遍认为，这场薪酬纠纷也是尼科没有在《GTA 5》中客串，而 Packie、Michelle / Karen 和 Brucie 等角色得以回归的原因之一。

此外，在《侠盗猎车手：罪恶都市》中担任主角配音的演员雷 · 利奥塔（Ray Liotta）也曾公开表示，该游戏给予演员的薪酬远低于他拍摄电影时的待遇。

不过，随着时间推移，Rockstar 与演员之间的关系似乎有所改善。《荒野大镖客：救赎 2》主演罗杰 · 克拉克（Roger Clark），以及《GTA 5》演员内德 · 卢克和肖恩 · 方特诺（Shawn Fonteno）都曾公开称赞与 Rockstar 的合作经历。方特诺也表示，尽管自己并没有获得任何版税分成，但 Rockstar 一直对他非常友善。他和卢克后来还曾在《GTA Online》的更新中再次饰演《GTA 5》中的角色，继续参与自己喜爱的这一游戏系列。