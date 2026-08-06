欧洲热浪下网友听信“手机过热放冰箱降温”导致设备受损

IT之家 8 月 6 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（8 月 5 日）发布博文，报道称欧洲正遭遇罕见热浪，而由于部分用户听信“把手机放入冰箱降温”建议，导致设备出现故障。

欧洲目前正遭遇罕见热浪。高温导致不少手机、平板电脑等设备频繁过热，部分英国用户听信社交媒体上的“建议”，尝试把设备放入冰箱或冷冻室降温，最终导致设备受损。

IT之家援引博文介绍，英国 Wem 镇维修店店主 Jamie Farnell 表示，近期店内收到大量内部受潮损坏设备。他认为，这些损坏与用户在高温天气下把手机和平板电脑放入冰箱、冷冻室有关。

部分视频把“把手机放入冰箱”包装成所谓智能、简单的解决方案，其中 TikTok（抖音海外版）用户 @itsprincemarko 发布的视频称，“把手机放进冰箱确实有帮助”。

不过该媒体指出，从物理机制看，冰箱或冷冻室确实能降低设备温度，但也伴随着更高的风险。

其中最大的问题就是冷凝水，在发热设备进入冰箱或冷冻室后，设备周围或内部的温暖潮湿空气会快速冷却。一旦空气温度低于露点，水蒸气可能在手机表面、接口、扬声器开孔处凝结，也可能进入机身内部。

当低温设备被取出后，风险还可能扩大。室内暖空气接触低温设备后，会在机身表面凝结成水，类似冷饮外壁出现水珠。设备内部受潮后，可能引发腐蚀、短路等故障。

突然降温可能造成热冲击（thermal shock）。这种温差变化会让屏幕、玻璃、密封件、胶黏剂和内部元件承压。极端低温也可能损伤电池。