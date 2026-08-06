研究发现：苹果 iCloud Private Relay 隐私功能会泄露用户真实 IP 地址

IT之家 8 月 6 日消息，苹果面向 iCloud+ 用户提供的 Safari 隐私保护功能，原本承诺能够隐藏用户的 IP 地址，但安全研究人员 Tommy Mysk 和 Talal Haj Bakry 发现，这项功能并非始终有效。研究显示，当网站使用或伪装使用 Passkey（通行密钥）时，iCloud Private Relay 可能会泄露用户的真实 IP 地址。

据IT之家了解，iCloud Private Relay 是 iCloud+ 订阅服务包含的一项隐私功能，旨在用户使用 Safari 浏览网页时隐藏其 IP 地址和 DNS 信息。不过，它并不能隐藏设备全部的网络流量。Passkey 基于 WebAuthn 标准，其私钥存储在设备中，而不是 Safari 浏览器内，因此系统向网站发起的请求不会经过 Private Relay 的保护，从而可能暴露用户的真实 IP 地址。

研究人员解释称，WebKit 会将 WebAuthn 身份验证过程交由操作系统的凭证服务处理，由后者直接从设备发起 HTTPS 请求，而不是通过 Safari 发出，因此并不知道 Safari 配置了 Private Relay 代理。网站还可以自行指定 rpId（Relying Party ID，依赖方标识），并在无需用户交互的情况下触发请求，例如使用 mediation: "conditional" 模式时，整个过程甚至不会弹出任何用户界面。

由于这些请求是由操作系统的凭证服务直接发送，而不是通过 Safari，因此不会进入 Private Relay 的代理链路，目标服务器最终看到的仍然是设备的真实 IP 地址。

这意味着，攻击者只需搭建一个支持 WebAuthn 的网站，就有可能在用户毫无察觉的情况下获取其真实 IP 地址。整个过程中不会出现任何 Passkey 提示，也不会有其他明显迹象表明网站已经在后台访问了相关信息。

此外，两位研究人员还发现，WebKit 中另外两项功能也存在泄露风险。其中，iOS 26 新增的 DNS 预取（DNS Prefetching）功能可能暴露用户实际使用的 DNS 服务器，而 iOS 26.4 引入的 WebTransport 功能则可能泄露设备的真实 IP 地址。

苹果向 404 Media 表示，公司已经注意到这份报告，并正在对此展开调查。

Mysk 和 Haj Bakry 还制作了一个测试网站，供用户检测 iCloud Private Relay 是否会泄露自己的 IP 地址。由于问题源于 WebKit 的底层实现，因此部分基于 WebKit 的第三方浏览器同样受到影响。

研究人员表示，最终仍需苹果通过更新修复这一问题。在此之前，如果用户希望获得更全面的隐私保护，使用虚拟专用网络仍是更可靠的选择。