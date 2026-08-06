贝索斯年内首次减持亚马逊股票，套现近 3.5 亿美元

IT之家 8 月 6 日消息，亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）今年首次出售亚马逊股票。在亚马逊股价于本周一创下历史新高后，他出售了价值近 3.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 23.67 亿元人民币）的公司股票。

根据周三美股收盘后披露的一份 Form 4 文件，此次交易仅占其此前披露出售计划的一小部分。两天前提交的另一份文件显示，贝索斯计划出售最多 1,500 万股亚马逊股票，按当前市值计算价值超过 40 亿美元（现汇率约合 270.52 亿元人民币）。

根据彭博亿万富翁指数，今年以来，随着亚马逊股价累计上涨 18%，贝索斯的个人财富增加了 387 亿美元（现汇率约合 2,617.25 亿元人民币），达到 2,920 亿美元（现汇率约合 1.97 万亿元人民币）。亚马逊上周公布云计算业务强劲的营收表现后，公司市值突破 3 万亿美元（现汇率约合 20.29 万亿元人民币），成为全球第五家市值超过 3 万亿美元（现汇率约合 20.29 万亿元人民币）的企业。

即便完成此次减持，贝索斯仍以 8.16% 的持股比例遥遥领先，继续保持亚马逊第一大股东的地位。

现年 62 岁的贝索斯近年来明显加快了出售亚马逊股票的步伐。自 2020 年以来，他累计出售了价值超过 380 亿美元（现汇率约合 2,569.91 亿元人民币）的亚马逊股票，而在公司 1997 年上市至 2020 年期间，其累计出售股票金额还不到 100 亿美元（现汇率约合 676.29 亿元人民币）。仅 2024 年，他就在 9 个交易日内出售了价值超过 85 亿美元（现汇率约合 574.85 亿元人民币）的亚马逊股票。

此外，自 2025 年初以来，监管文件显示，贝索斯还向多个非营利组织捐赠了目前价值超过 10 亿美元（现汇率约合 67.63 亿元人民币）的亚马逊股票。

贝索斯近年来的股票减持增加，也与其支出规模不断扩大相吻合。自 2023 年底迁居佛罗里达州以来，他已斥资超过 2.3 亿美元（现汇率约合 15.55 亿元人民币）在迈阿密地区购置房地产，并花费约 5 亿美元（现汇率约合 33.81 亿元人民币）打造了一艘长 417 英尺（约 127 米）的超级游艇。

与此同时，由贝索斯于 2000 年创立的蓝色起源（Blue Origin）也首次启动外部融资。此前这家公司一直完全依靠贝索斯个人资金支持，如今正以 1,300 亿美元（现汇率约合 8,791.81 亿元人民币）的估值向外部投资者募资。