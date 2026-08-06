小鹏 G9L 全球首发 AI 主动贴合零重力座椅，支持一键成床

IT之家 8 月 6 日消息，昨晚，小鹏汽车对外公布了旗下全新大五座科技旗舰车型小鹏 G9L 座舱更多消息。

据介绍，小鹏 G9L 全球首发 AI 主动贴合零重力座椅，实时感知身体变化，主动适应不同体型与坐姿，覆盖全球近 98% 的用户体型。该座椅支持主动追腰、主动肩部支撑、主动调节坐垫软硬、主动调节靠背与坐垫侧翼支撑，搭配 24 向电动调节、真零重力舒躺、16 点全身气动按摩。舒适之外，更有 ABTS 座椅集成双预紧限力式安全带与防下潜坐垫安全气囊。

小鹏 G9L 全球首发前后排零重力座椅一键同时舒躺，同级唯一无需拆卸头枕，一键切换超 1.8m 纯平大床，也能一键开启单人床。

小鹏 G9L 全球首发智能四电机行政中岛，可语音开启，桌板 360° 灵动调节。桌板集成手机支架、化妆镜；扶手集成 50W 风冷无线快充、双隐藏杯托。

目前，小鹏 G9L 已经公布普罗旺斯紫、托斯卡纳绿、珠峰白、峡湾灰等多款配色，新车定位“全球大五座科技旗舰”。该车将搭载小鹏第二代 VLA 的首次重大升级版本；800 伏超快充，9 分钟就能充 450 公里。

IT之家注意到，小鹏 G9L 纯电 SUV 四驱版已经在 7 月完成申报。外形尺寸为长 5,120 mm、宽 1,999 mm、高 1782 / 1788 / 1795 mm，轴距达到 3,100 mm。动力方面，该车采用双电机布局，前电机额定功率 50 kW、峰值功率 160 kW，后电机额定功率 110 kW、峰值功率 270 kW，系统总功率达到 430 kW。