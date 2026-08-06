特努斯接棒苹果 CEO 的首场 iPhone 18 Pro 发布会，预估仍采用录播混合方案

IT之家 8 月 6 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（8 月 5 日）发布博文，报道称苹果 2026 年秋季新品发布会大概率不会采用全程现场直播方式，依然保留录播混合方案。

彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）于 8 月 4 日在 X 平台发布推文，表示苹果正为 9 月上半月举行的线下 iPhone 活动做准备，并要求零售员工申请抽签，以便参与活动工作。

而推文中出现“in-person”（线下、到场），部分用户理解为苹果可能放弃预录视频，恢复现场主题演讲。

对此，科技媒体 9to5Mac 指出苹果 2026 年秋季发布会全程现场演讲可能性较低，苹果招募零售员工，一方面在活动期间，苹果公司一直都有工作人员在场协助活动，负责维持秩序、办理来宾签到、指引方向以及协助进行产品演示等工作。

而另一方面，本次发布会意义非凡，是约翰 · 特努斯（John Ternus）接替蒂姆 · 库克（Tim Cook）担任苹果首席执行官（9 月 1 日接棒）后的首场发布会。而苹果如果选择全程现场演讲直播，无疑会放大演示失败或其他意外的风险。

该媒体认为全程现场演讲不太可能回归，但今年的发布会应该会比往年更热闹，其中传闻中的 iPhone Ultra 将成为 iPhone 产品线自 iPhone X 以来最重大的变化之一。

此外特努斯的个人风格明显比库克更放松，这可能改变现场小组讨论的氛围，也可能影响产品上手环节中与参会者的非正式交流。