策划全球多起勒索攻击，Ransom Cartel 创建者被判处 16 年监禁

IT之家 8 月 6 日消息，勒索软件组织 Ransom Cartel 的创建者兼管理员马克西姆 · 西尔尼考（Maksim Silnikau）因参与针对全球至少 18 家公司的勒索软件攻击，被美国法院判处 16 年监禁。

美国司法部（DOJ）当地时间周四宣布，这名 40 岁的白俄罗斯籍男子因共谋实施针对美国的犯罪、共谋实施电信欺诈以及严重身份盗窃等罪名被判刑。

美国司法部表示，西尔尼考至少自 2005 年起便活跃于俄语网络犯罪论坛，曾使用“J.P. Morgan”“xxx”和“lansky”等多个网名。

2011 年至 2016 年间，他还是网络犯罪网站 Direct Connection 的成员，直到该网站管理员被捕后平台被关闭。

根据法庭文件，西尔尼考于 2021 年 5 月开始开发 Ransom Cartel 勒索软件平台，并通过地下网络犯罪论坛招募其他黑客参与攻击行动。

他向组织成员提供入侵所需的信息和工具，包括被攻陷计算机的窃取凭证，以及用于加密受害者系统的恶意软件。

此外，西尔尼考还运营着一个供组织成员使用的加盟者（Affiliate）网站，成员可通过该平台管理攻击行动、相互沟通、与受害者协商赎金金额，并在收到赎金后分配收益。

2021 年至 2023 年期间，Ransom Cartel 的加盟成员至少攻击了全球 18 家公司，其中包括美国加利福尼亚州、纽约州、内布拉斯加州的多家机构，以及多个美国以外国家的组织。

攻击过程中，黑客窃取企业数据，并要求受害者支付赎金，以换取解密密钥或承诺不公开泄露被盗数据。

联邦检察官表示，该勒索软件组织试图向受害者勒索至少 520 万美元（IT之家注：现汇率约合 3,516.7 万元人民币）。

美国政府已确认 18 名受害者累计损失超过 670 万美元（现汇率约合 4,531.2 万元人民币），不过检方表示，由于部分受害者并未报案，实际损失金额可能更高。

其中，在 2022 年 8 月的一起攻击事件中，Ransom Cartel 导致一家研发机器人手术技术的医疗科技初创公司业务中断长达两个月。

2023 年 5 月，该组织还攻击了一家律师事务所联盟使用的基础设施，导致相关业务中断数天至数个月不等。其中一家律师事务所在业务瘫痪近一个月后支付了 12.5 万美元（现汇率约合 84.5 万元人民币）赎金；另一家律所则停业近一个月后支付了 30 万美元（现汇率约合 202.9 万元人民币）赎金。

检方表示，这两起攻击造成的综合经济损失约为 220 万美元（现汇率约合 1,487.8 万元人民币）。

Ransom Cartel 于 2021 年 12 月正式公开运营，其勒索软件代码与臭名昭著的 REvil 勒索软件存在相似之处。

不过，由于缺少 REvil 部分代码混淆功能，安全研究人员推测，Ransom Cartel 很可能是由一名前 REvil 核心成员开发，但该成员并未掌握完整源代码。

调查显示，西尔尼考在这一“勒索软件即服务（RaaS）”平台中扮演核心角色，不仅负责招募加盟黑客，还与负责出售企业网络初始访问权限的“初始访问代理”（Initial Access Broker）合作，协调攻击行动、与受害者沟通，并负责赎金收取。

他还通过加密货币混币服务（Cryptocurrency Mixer）转移赎金，以增加执法机构追踪资金流向的难度。

西尔尼考最初于 2023 年 7 月 18 日在西班牙的一次国际联合执法行动中被捕。然而，在等待引渡至美国期间，他一度逃离西班牙执法部门的监管，随后在试图从波兰返回白俄罗斯时再次落网。

检方在量刑文件中表示：“被告人在等待引渡美国期间逃离西班牙当局监管，并在试图从波兰越境返回其祖国白俄罗斯时被抓获。”

最终，西尔尼考同意被引渡，并由波兰移交至美国，在弗吉尼亚州东区联邦法院接受审判。