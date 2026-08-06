明年 1 月结束支持：微软提醒 Win10 Enterprise LTSC 2021 用户规划升级

IT之家 8 月 6 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（8 月 5 日）发布博文，报道称微软已提醒仍在使用 Windows 10 Enterprise LTSC 2021 系统的企业，在 2027 年 1 月 12 日结束支持前规划迁移。

IT之家注：Windows 10 Enterprise LTSC 2021 是基于 Windows 10 21H2 的特殊版本，面向更重视功能稳定性的系统和环境。

有别于标准企业版，LTSC 版本为降低更新对工作流的影响，不接收常规功能升级，只接收安全更新和质量更新。

微软表示该系统版本支持周期为 5 年，在 2027 年 1 月 12 日结束支持后，将不会再为其推送以下更新内容：

月度安全更新；

漏洞修复；

非安全改进；

微软技术支持。

结束支持后，Windows 10 Enterprise LTSC 2021 操作系统仍可继续运行，但面对新发现安全威胁后，企业环境中的部署风险会持续上升。

为降低业务中断风险，微软建议企业不要等到相关支持到期，现在就启动迁移规划。微软指出，许多企业部署需要数月时间完成应用验证、硬件兼容性测试、试点部署和分阶段上线。

微软推荐多数企业迁移至 Windows 11 Enterprise LTSC 2024，如果企业仍使用无法满足 Windows 11 硬件要求的旧设备，则推荐把硬件更新周期纳入迁移策略。