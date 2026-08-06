称要超越维基百科，马斯克的 AI 百科 Grokipedia 已三个多月无更新

IT之家 8 月 6 日消息，根据 Lawfare 的一份报告，xAI 推出的 AI 在线百科 Grokipedia 自 4 月 24 日以来似乎一直没有更新。埃隆 · 马斯克曾表示，这个由 AI 自动生成条目的百科将会比维基百科实现“巨大改进”。

据IT之家了解，Grokipedia 于 2025 年 10 月以 v0.1 版本上线，首批收录约 88.5 万篇文章。根据 grokipedia.com/ live 页面显示，目前平台已升级至 2025 年 11 月发布的 v0.2 版本，文章总数已超过 600 万篇。

不过，该网站的实时状态页面还设有一个“最近更新（Recent changes to...）”栏目，而栏目下方目前显示的信息却是：“当前没有可用的实时编辑（No live edits available right now）”。

虽然用户仍然可以向 Grokipedia 提交新的词条建议，或对现有页面提出修改意见，但 Lawfare 对热门和冷门页面进行调查后发现，这些建议似乎并未得到处理。

Lawfare 表示，其分析了样本中 34,519 个至少收到过一次编辑建议的页面，共涉及 225,496 条修改建议，结果发现，过去三个月内没有任何一条建议被标记为“已接受”或“已拒绝”。

与此同时，Reddit 和 X 平台上已有不少用户开始猜测 Grokipedia 是否已经“停止运营（dead）”。

Lawfare 还指出，马斯克上一次在 X 平台提及 Grokipedia 还是今年 2 月，此后便再未公开谈及这一项目。