谷歌：2027 年 1 月起 Gmail 不再支持第三方邮箱代发邮件

IT之家 8 月 6 日消息，随着谷歌持续优化 Gmail 网页版客户端，推出 BCC（密送）收件人提醒以及自定义“帮我写（Help me write）”AI 编辑等功能的同时，也在逐步减少一些历史功能。从 2027 年 1 月开始，Gmail 将正式停止支持第三方邮箱地址的“以此身份发送（Send as）”功能，这意味着用户将无法再通过主要 Gmail 网页界面，使用雅虎、Outlook 或自定义域名邮箱等外部邮箱地址发送邮件。

谷歌已经更新了 Gmail 官方帮助文档，并公布了这一功能调整的时间表：“重要提示：从 2027 年 1 月开始，Gmail 将不再支持第三方邮箱地址的‘以此身份发送’功能，例如 @yahoo.com 或 @outlook.com。此次调整不会影响 Google Workspace 别名或其他由您拥有的 Gmail 地址。”

谷歌在专门介绍 Gmail 第三方邮箱支持功能的帮助页面中表示，为了确保 Gmail 始终保持安全、智能且易用，公司有时不得不停止一些需要投入大量维护资源的功能。

谷歌写道：“为了持续确保 Gmail 保持安全、智能且易于使用，我们偶尔需要做出艰难决定，停止那些需要投入过多维护资源的功能。因此，我们将调整 Gmail 处理第三方邮箱账户的方式。”

“以此身份发送”功能允许用户使用自己拥有的其他邮箱地址发送邮件，例如工作邮箱别名，或 @hotmail.com、@yahoo.com 等非 Gmail 邮箱。不过，从 2027 年 1 月开始，用户将无法再通过 Gmail 网页版，或 Android、iOS 平台的 Gmail 移动应用，使用第三方邮箱账户发送邮件。

此外，用户也将无法再通过 Gmail 网页版添加或同步第三方邮箱账户。不过，谷歌仍会保留 Gmail 移动应用中的相关功能，因此用户至少还能查看第三方邮箱收到的邮件，只是无法再以这些邮箱身份发送邮件。

此次功能调整还包括 Gmailify 功能。该功能允许用户将 Gmail 的部分特性，例如垃圾邮件防护和收件箱整理功能，应用到第三方邮箱账户中。同时，基于网页端的 POP 邮件抓取功能也将被取消。

需要注意的是，Gmail 地址之间的别名功能，以及 Google Workspace 中的“以此身份发送”功能，不会受到此次调整影响。

IT之家注意到，这一消息在 Reddit 上引发了大量讨论。许多高级用户过去一直依赖 Gmail 作为个人域名邮箱的统一收件箱，他们批评这一变化是在推动用户转向付费 Google Workspace 订阅，或类似苹果 iCloud+ 提供的付费自定义域名邮箱服务。

一些管理家庭域名邮箱转发的用户表示，虽然接收邮件并不会受到影响，转发到 Gmail 收件箱中的邮件仍然可以正常查看，但未来如果回复邮件时不想暴露自己的 @gmail.com 地址，将变得无法实现。

由于该功能将在 2027 年 1 月才正式停止，受影响用户仍有时间寻找替代方案。

对于希望继续使用统一邮件管理方式的用户来说，原生移动邮件客户端以及 Thunderbird 或 Outlook 等桌面邮件应用，仍将通过标准 IMAP / POP 协议支持多账户管理。不过，对于坚持只使用单一网页版邮件客户端的用户来说，可能需要迁移到专门的邮件服务商，或者升级至付费 Google Workspace 账户。