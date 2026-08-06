4 人利用外挂抢演唱会门票倒卖，上海网警打掉一犯罪团伙

IT之家 8 月 6 日消息，据公安部网安局消息，近日，上海公安网安部门打掉一利用非法外挂软件进行抢票并加价倒卖，牟取非法利益的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 4 名。

IT之家从公告获悉，2026 年 7 月，上海市公安局徐汇分局网安部门工作中发现，某社交平台上有人频繁发布代拍热门演唱会门票的广告帖，引发大量网民关注和讨论。

经查，洪某租用办公场地，以“工作室”模式运营，并雇佣陈某、庄某一同从事网络引流、客户对接和线上抢票；朱某则单独经营，并与洪某长期保持业务合作。7 月 25 日，警方抓获洪某、朱某等 4 名犯罪嫌疑人，当场查获作案手机 30 余部、电脑 5 台。

审讯中，4 名犯罪嫌疑人对使用外挂程序破坏票务系统正常秩序、非法牟利的行为供认不讳。目前，上述 4 名犯罪嫌疑人已被属地警方依法刑事拘留。

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