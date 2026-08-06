《光环：战役进化》发售后，微软 Halo Studios 工作室启动裁员

IT之家 8 月 6 日消息，《光环：战役进化》（Halo: Campaign Evolved）近日正式发售，这是这款长期运营的 Xbox 系列游戏首次登陆索尼 PlayStation 平台。不过遗憾的是，在游戏发售后，开发商 Halo Studios 似乎正在进行裁员。

多条 LinkedIn 动态显示了这一情况，多名员工表示自己已经离开该工作室。其中，工作室制作人 Nick Treitman 表示，自己近期受到了这一轮裁员影响。

在《光环》项目工作了 6.5 年，并且躲过了同样多轮的裁员之后，这一次终于轮到我了。我对《光环》以及工作室里的所有人都充满热爱，只是这就是当前游戏行业艰难现实的一部分。我正在寻找新的职位机会，可以担任制作人或项目经理，接受远程办公，或者在西雅图地区进行混合办公。 在任职期间，我有幸为美术、网络、本地化、叙事等多个优秀团队提供支持，以及担任《光环：无限》社交多人模式核心模块的产品负责人。

IT之家注意到，另一名员工 Paul Morris 的职位显示为敏捷项目主管（Scrum Master），他也表示自己在该工作室的工作已经结束。不过资料显示，他此前属于合同员工。

今天，我得知自己在《光环》工作室的任期将在我们最新游戏《光环：战役进化》成功推出后结束。 我知道这是我们行业所面临的最具挑战性的就业市场之一，也知道前路并非坦途。 但我还没有放弃，我的目标也没有改变。

此外，工作室软件工程师 Caleb Lawrence 近期也在 LinkedIn 上将自己的状态更新为正在寻找新的工作机会。