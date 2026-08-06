入职刚满一年，马斯克旗下 X 平台产品负责人离职

IT之家 8 月 6 日消息，X 产品负责人 Nikita Bier 宣布将离任，并表示自己未来将转任顾问角色。他在公告中写道：“是时候交接火炬了，把自己降级回我最自然的状态：一名发帖者（poster）。”

这一消息发布距离他庆祝入职一周年仅过去一个多月，而就在几周前，埃隆 · 马斯克旗下合并后的 SpaceX 公司刚完成上市。

Bier 表示，在担任 X 产品负责人期间，平台“几乎所有方面”都进行了重建，包括信息流、Android 应用、聊天功能以及通知系统。未来，X 的“下一任领导团队”将包括负责设计工作的 Benji Taylor、负责 iOS 的 Jonah Katz，以及领导产品团队的 Mridul Singhai。

IT之家注意到，Bier 还特别提到了长期延期、最近才上线的 X Money 功能。此前，马斯克曾预计该功能将在 2024 年底前推出。在 Bier 任职期间，X 继续推动鼓励用户发布原创内容，并要求用户登录后才能使用部分功能。上个月，Bier 还表示，由于 X 算法中缺失部分数据，导致平台体验变得像一个“战场”。

Bier 此前曾联合创办初创公司 tbh（后被 Meta 收购）和 Gas（后被 Discord 收购）。他是在前 X CEO 琳达 · 雅卡里诺（Linda Yaccarino）离职前几天被任命为产品负责人，此后一直是该公司的公众形象代表。