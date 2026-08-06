内存危机下，微软悄然删除推荐游戏 PC 配备 32GB 内存的指南

IT之家 8 月 6 日消息，全球内存短缺正在冲击整个 IT 行业，其中 PC 制造业受到的影响尤为明显。微软显然非常清楚这一问题，甚至已经开始调整自己此前关于“游戏 PC 到底需要多少内存”的指导建议。

今年早些时候，微软曾告诉 Windows 11 用户，一台合格的游戏电脑需要配备 32GB 内存。不过，这份支持文档如今已经从微软官网消失。与此同时，微软和整个 PC 行业正面临一场前所未有的供应危机，内存、存储、GPU 以及其他核心零部件都受到影响，而这一切被认为是大型科技公司为了 AI 数据中心大规模囤积硬件所带来的后果。

IT之家注意到，微软当时发布的文章标题为《如何优化你的游戏 PC 设置》（How to optimize your gaming PC setup）。目前该页面已经无法通过公开网页访问，原始链接会跳转到 Windows 学习中心主页。不过，用户仍可以通过互联网档案馆（Internet Archive）的 Wayback Machine 查看该文档的历史版本。

微软于 2025 年 11 月发布了这份指南，内容主要介绍了实现理想 PC 游戏体验所需的处理器、显卡和存储配置。微软表示，16GB 内存对于大多数玩家来说“已经足够”，而对于运行高负载游戏或大量 Mod 的玩家，32GB 则是更理想的容量。

由 AI 热潮推动的供应链紧张局面（微软本身也是其中的重要参与者）实际上迫使这家公司在计算机硬件发展道路上出现了某种“倒退”。如今，微软甚至推出了一些价格昂贵、但仅配备 8GB 内存的 Surface 笔记本，而这一容量已经远远无法满足现代 PC 用户的需求。

需要指出的是，这并不完全是硬件问题，软件优化不足同样是重要因素。微软确实需要承担部分责任，但这也是整个行业长期习惯的结果：过去近十年里，由于内存价格足够低廉，开发者无需过多关注资源占用，因此逐渐形成了开发臃肿软件的趋势。

Electron 等基于网页技术的框架如今已经成为桌面应用开发的默认选择，并不是因为它们效率高，而是因为它们允许企业使用同一套代码运行在多个平台上，从而避免投入更多精力编写原生代码。

Windows 11 正是这一问题的典型例子。其大量界面仍依赖 WebView2 和类似 Electron 的封装技术，而这些方案相比原生应用通常会消耗更多内存。

微软悄然删除这份游戏优化指南，反映出公司已经意识到当前 PC 行业所面临的困境。微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）近期表示，公司正在通过推广原生 Windows 11 应用以及改进代码编写方式，努力重新赢回 Windows 用户的认可。

不过，内存行业目前的供应紧张局面预计短期内难以缓解，市场可能要等到 2027 年，甚至 2028 年，才有望恢复正常。