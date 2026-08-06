上线仅 1 周，微软撤回 M365 Copilot 的“AI 引用黑名单”功能

IT之家 8 月 6 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（8 月 5 日）发布博文，报道称仅上线 1 周时间（7 月 29 日上线），微软撤回适用于 Microsoft 365 Copilot 的“域名排除”（Domain Exclusion）功能。

IT之家援引博文介绍，“域名排除”是面向 IT 管理员的控制功能，用于把特定域名加入排除列表，限制 Microsoft 365 Copilot 在网络信息中引用这些外部来源，可以通过 PowerShell 脚本配置最多 1000 个要排除的域名。

微软在最新公告中宣布回滚该功能，不再向用户推送“域名排除”功能外，已经获得该功能的 IT 管理员失去相关权限。微软未说明撤回原因，仅表示正在“积极评估下一步”，并将在适当时候分享更多信息。

该媒体在调查后指出，微软撤回该功能的原因，可能是部分 IT 管理员不满微软采用“排除列表”方式。这些管理员认为手动维护“黑名单”属于反向做法，允许列表可能更容易管理。

IT 管理员需要持续追踪“不良”网站，且 1,000 个域名上限可能很快耗尽。报道提到，微软员工在 LinkedIn（领英）发布功能公告后，用户反馈中也出现类似意见。