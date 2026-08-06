ESS 推出“全球最高性能”音频编解码器 SABRE ES9292PRO

IT之家 8 月 6 日消息，音频半导体企业 ESS Technology 美国加利福尼亚州当地时间 5 日宣布推出“全球最高性能”音频编解码器 SABRE ES9292PRO。

SABRE ES9292PRO 基于 ESS 旗舰级 PRO 立体声 ADC / DAC 首创的 Hyperstream IV 架构；集成时钟上采样器和获得专利的模拟 PLL 协同工作，可最大限度减少抖动并在整个转换链中保持信号完整性；而第二代音频信号处理器 ASP2 则便利了用户的音频个性化。

这款音频编解码器芯片在 ADC 端拥有 +128dB 的 True DNR （真动态范围），DAC 端的 True DNR 则达到 +130dB，两端均具有 -118dB 的 THD+N（谐波失真加噪声）；支持高达 768kHz 的 PCM 采样率；可提供 +42dB 的数字音量增益；支持差分 I/O。

ESS Technology 全球销售和市场营销副总裁 Robert Wong 表示：