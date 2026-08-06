ESS 推出“全球最高性能”音频编解码器 SABRE ES9292PRO

IT之家 8 月 6 日消息，音频半导体企业 ESS Technology 美国加利福尼亚州当地时间 5 日宣布推出“全球最高性能”音频编解码器 SABRE ES9292PRO。
SABRE ES9292PRO 基于 ESS 旗舰级 PRO 立体声 ADC / DAC 首创的 Hyperstream IV 架构；集成时钟上采样器和获得专利的模拟 PLL 协同工作，可最大限度减少抖动并在整个转换链中保持信号完整性；而第二代音频信号处理器 ASP2 则便利了用户的音频个性化。
这款音频编解码器芯片在 ADC 端拥有 +128dB 的 True DNR （真动态范围），DAC 端的 True DNR 则达到 +130dB，两端均具有 -118dB 的 THD+N（谐波失真加噪声）；支持高达 768kHz 的 PCM 采样率；可提供 +42dB 的数字音量增益；支持差分 I/O。
ESS Technology 全球销售和市场营销副总裁 Robert Wong 表示：
ES9292PRO 体现了我们不断致力于将音频转换性能提升至前所未有的水平的承诺。凭借 SMART 和 AI 工具对 ASP2 的优化功能，我们提供的这一系列产品旨在为客户提供卓越的性能和灵活性。