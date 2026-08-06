【IT之家开箱】雷神水冷迷你 AI 工作站图赏：你的桌面 Agent“小黑匣”

今年 5 月 28 日，雷神科技在北京召开了新品发布会，正式推出了全场景 AI 工作站矩阵新品，其中就包括这台雷神水冷迷你 AI 工作站，它拥有水冷散热、搭载 AMD 锐龙 AI Max+ 395 处理器，最高 176W 性能释放，首发 26999 元。

IT之家在 7 月底收到了这款桌面迷你 AI 工作站新品，并第一时间进行了体验，接下来就给大家带来开箱图赏。

雷神水冷迷你 AI 工作站采用了黑色的手提式产品包装，整体造型和机身非常契合。包装正面印有雷神科技的 Logo 和产品英文名称，还有一些机甲风装饰元素，不过并未释放出产品渲染图信息，保持了一丝神秘感。

尺寸上，雷神水冷迷你 AI 工作站长宽高都是 199mm，也就是标准的正方形。体积看起来比较小巧，但分量也很足，达到了 6.5kg，搬起来还是需要一点力气的。

雷神水冷迷你 AI 工作站采用了四四方方的硬朗造型，整体设计风格简约又商务。枪灰色的铝合金材质表面手感非常细腻光滑，四周做了圆润的过渡处理，外壳整体均为金属，除按键外没有其他塑料件，质感相当扎实。

机身正面顶部居中位置有一个镜面材质的雷神图形 Logo，不过开机后不能发光。正面下方从左到右依次是方形电源按键、USB2.0 Type-A 接口、USB3.2 Type-C 接口以及一个 3.5mm 音频接口。

开机后，电源键会亮起专属白色指示灯，提示用户当前的运行状态。仔细观察接口右侧还刻有一行小字，就是雷神工作站的英文全拼。

机身左右两侧各有 4 颗用于固定外壳的外露六角螺丝，看起来更有工业风的味道。用户拧下螺丝即可从侧面取下部分外壳，看到内部结构，也可以升级更换固态、网卡等硬件。

雷神水冷迷你 AI 工作站的底座部分采用了镂空悬浮设计，视觉上更有科技感，即使整体设计偏低调，但由于采用了内置电源设计，在桌面等桌搭场景中依旧比较吸睛。

机器顶部做了一整面网状的圆角矩形散热开口，厚实的金属顶盖内部能够看到密密麻麻的蜂窝状散热网，四边采用倒角加下凹设计，可见其水冷散热系统就位于机身内部上方。

机器背部上方也做了 2 组散热矩阵开孔，分别是给水冷和电源部分准备的。中间则集成了一个 I/O 接口面板，包括 2 个 USB2.0 Type-A 接口、DP1.4 + HDMI2.1 视频输出接口组、2 个 USB3.2 Type-A 接口、2 个 USB4 Type-C 接口、2.5G + 10G 有线网口组以及 1 个 3.5mm 音频接口。

有线网口上方还有无线 Wi-Fi 天线接口，支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 5.4 协议，底部左下方位置则是独立电源接口，值得一提的是其内置的 400W 12VO 电源具有白金级转换效率。

配件方面，雷神水冷迷你 AI 工作站提供一根黑色 3 脚电源线，2 根迷你 Wi-Fi 增强天线，一包外壳备用替换螺丝。