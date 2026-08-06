微软 VS Code 1.132 发布：内置浏览器引入元素级反馈、支持多语言语音输入

IT之家 8 月 6 日消息，微软昨日（8 月 5 日）更新推出 Visual Studio Code 1.132 版本，在内置浏览器中引入了元素级反馈、多语言语音输入、侧边聊天功能，并在混合 Markdown 编辑器中加入了 Markdown 差异比较功能。

在内置浏览器方面，VS Code 1.132 版本主要带来元素级反馈（element-level feedback），用户通过对特定网页元素发表评论，向 Agent 智能体提供精确的反馈。

用户可以使用 workbench.action.browser.addElementCommentToChat 快捷键触发此模式，用户可以选择多个元素，并在发送到聊天之前为每个元素添加评论。

在终端方面，VS Code 新版改进了语音输入，语音命令会保留 shell 语法。例如，说“git commit dash m hello world”会生成“git commit -m "Hello World"”。IT之家附上相关视频如下：

听写功能默认改由设备端处理，使用多语言 Nemotron 3.5 处理。在系统或浏览器区域设置受支持时，听写功能会采用对应语言；若不受支持，则由模型自动检测语言。

本次更新加入 side chats（侧边聊天）。用户可通过输入 /btw，在不打断正在运行的智能体任务情况下，发起侧边聊天。VS Code 1.132 还支持引用其他聊天。用户可以使用 #chat: 引用，也可以把聊天标签页拖入输入框。

从 1.132 版本开始，混合 Markdown 编辑器的试验性 Markdown 差异功能会在渲染后的文档中高亮新增、变更和删除内容，同时保留已修改文件的直接编辑能力，意味着用户在查看 Markdown 渲染效果时，可以同时识别内容差异。