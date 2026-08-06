神舟二十飞船受损舷窗高清照如何拍摄？航天员张陆揭秘

IT之家 8 月 6 日消息，2026 年 8 月 5 日下午，神舟二十一号航天员乘组张陆、武飞、张洪章从太空返回后，在中国航天员科研训练中心首次与媒体和公众正式见面。

其中，航天员张陆从神舟十五号到神舟二十一号两次飞行任务共执行了 7 次出舱活动，刷新了我国航天员个人出舱活动次数纪录。见面会上，张陆坦言，每一次成功出舱，都是千万航天人的默默托举。

张陆表示，譬如大家所熟知的模拟失重水槽，到目前为止我个人已经进行了 40 余次的水下训练，每次训练 5~6 个小时，我们的水下教员都会背着沉重的氧气瓶，就像一株水草悬浮在我们左右，陪伴保护着我们。我们每一次出舱也离不开地面支持团队的全力保障，大家在电视机前能够看到的是每一次出舱太空漫步的精彩画面，看不到的是他们为了出舱反复打磨、反复推演、多次协同，这样才能让一次次出舱圆满成功。

张陆补充道，同样离不开的，还有我们的舱外服。神舟二十号飞船带回了一套功勋舱外服 B，它曾在 4 年的时间里保障了 20 次出舱任务，我个人也在神舟十五号任务时穿着它执行过 4 次出舱。

这一次神舟二十一号任务，我们也迎来了舱外服 E。神舟二十一的第一次出舱，有一项工作就是拍摄神舟二十号飞船舷窗的受损情况。舱外服 E 所配置的高清相机，让我拍下了极为清晰的照片，为地面维修和判读提供了可靠的依据。

IT之家注意到，神舟二十一号航天员乘组于 2025 年 11 月 1 日进驻中国空间站，3 名航天员在轨驻留 210 天，刷新了中国航天员单个乘组在轨驻留最长纪录，期间进行了 3 次出舱活动，完成了神舟二十号飞船返回舱舷窗巡检拍照、空间站空间碎片防护装置安装等任务，开展了多次货物进出舱任务，并在地面科研人员密切配合下，完成了涉及微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域的大量空间科学实（试）验。

在轨飞行期间，神舟二十一号航天员乘组亲身经历和见证了我国载人航天工程史上首次飞船受空间碎片撞击推迟返回、首次航天员乘组换船返回、首次飞船应急发射等历史时刻，经历和见证了载人航天工程全线天地同心、万众一心开展应急行动的难忘瞬间。