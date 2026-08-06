理想 i8 后驱长续航版上市：CLTC 续航 780km，售价 30.98 万元起

IT之家 8 月 6 日消息，理想汽车今日推出理想 i8 后驱长续航版，全国统一零售价为 30.98 万元起。新车定位中大型纯电 SUV，以 780km 超长续航、豪华底盘配置及全面升级的舒适体验为核心卖点。同步推出的限时购车权益最高价值达 35,750 元，定购窗口期为 2026 年 8 月 6 日至 8 月 31 日。

针对限时定购用户，理想汽车提供多重权益组合：

金融方案：首付 9.98 万元起，全系可享 3 年 0 息或 5 年超低息，最高节省利息 15,750 元；

舒适配置赠送：免费升级主副驾全尺寸零重力座椅（含 16 点揉捏按摩），价值 20,000 元；

车主复购福利：理想汽车全系首任车主复购可享 10,000 元现金减免，2,020 款理想 ONE 首任车主更可叠加原 10,000 元尾款减免权益。

新车搭载 97.8 度三元锂 5C 超充电池，在 CLTC 工况下实现 780km 续航里程，百公里能耗低至 13.6kWh。配合理想超充网络（全国已布局 4,100+ 座超充站），车辆支持充电 10 分钟、续航 500km 的高效补能体验。

理想 i8 后驱长续航版延续家族化设计语言，车身尺寸为 5085mm×1960mm×1740mm，风阻系数低至 0.218。外观细节方面，新车配备后视镜迎宾光毯、前脸镀铬饰条及半隐藏式门把手。

值得关注的是，新车新增电动前备箱，支持电动开启 / 关闭，具备防水、防尘、防异味特性，并内置照明灯与排水口，可规整容纳 20 寸行李箱、露营桌椅等装备，全家出行装载能力进一步提升。官方表示，其车内静谧性表现可媲美旗舰车型理想 MEGA。

底盘方面，新车标配双腔魔毯空气悬架，支持四档高度调节（最高 196mm / 最低 131mm），配合前双叉臂 + 后五连杆全铝摆臂、高性能液压衬套 ×4，以及高达 49,500N·m/deg 的车身扭转刚度，在舒适性与操控稳定性之间取得平衡。

理想 i8 后驱长续航版在舒适性上大幅升级：

前排：主副驾标配全尺寸零重力座椅，配备 16 点揉捏按摩，支持环抱侧翼、加厚坐垫、超长腿托及可调软枕，实现“从头托到脚”的全方位承托；

二排：右侧配备零重力座椅，支持一键躺平，腿托展开角达 78°，最大躺角 145°，并新增扶手物理按键，可便捷控制通风、加热及按摩功能；

细节：前排配备双超大面积化妆镜，支持亮度与色温无级调节；二排扶手增设物理按键，提升操作便利性。

安全性能方面，理想 i8 后驱长续航版在中国保险汽车安全指数（C-IASI）2023 版规程测试中取得 G / G+ / G+ / G 的优异成绩。同时，车辆配备电子释放 + 机械门把手双重保障。在健康层面，该车获得中国汽车健康指数（C-AHI）2025 年度五星健康车认证。

IT之家注意到，新车外观提供黑色金属漆、银色金属漆、白色珍珠漆及小象灰特别版四种选择；内饰提供白色与灰棕色两种风格；轮毂可选 20 英寸低风阻或 21 英寸运动款式。

消费者可根据需求进行个性化定制：后舱娱乐屏套装（21.4 英寸超清屏 + 流媒体内后视镜 + 骁龙 8295P 芯片）售价 10,000 元；21 英寸七辐运动轮毂售价 10,000 元；小象灰特别版冷光漆售价 8,000 元。

理想 i8 后驱长续航版的推出，以 30.98 万元的定价将 780km 续航、双腔空气悬架及全尺寸零重力座椅等高端配置带入更广泛的消费群体。相比四驱高性能版（33.98 万元），后驱长续航版在续航上多出 60km，百公里加速为 6.6 秒（四驱版为 4.5 秒），为注重续航与性价比的家庭用户提供了更具吸引力的选择。