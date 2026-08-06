国产武侠游戏《影之刃零》官宣 8 月 12 日全平台预售，将公布售价及 PC 版配置

IT之家 8 月 6 日消息，国产武侠游戏《影之刃零》今日官宣将于 8 月 12 日开启全平台预售，将公布售价及 PC 版配置。与预购同时放出的，是一段 11 分钟的全新实机视频，这段视频将涵盖全新的故事、角色、战斗等。

《影之刃零》于 TGA 2025 颁奖典礼公布了定档宣传片，经过四年开发，游戏将于 2026 年 9 月 9 日与全球玩家见面，同时在 Steam、PlayStation、Epic 商城的愿望单页面均已开放。今年 6 月，在索尼 State of Play 发布会上，《影之刃零》官方宣布，游戏发售日将从原计划的 2026 年 9 月 9 日推迟至 2026 年 10 月 29 日。

结合IT之家此前报道，《影之刃零》是由北京灵游坊工作室开发及发行的黑暗武侠题材、第三人称 RPG 暗黑武侠动作冒险游戏，采用虚幻引擎 5 打造，拥有深沉黑暗的艺术风格、快节奏的战斗，以及将中国武术和蒸汽朋克融合的虚构世界。

你将化身心脏遭受重创的剑客，在仅余六十六天的生命里，逃亡于刀光剑影和腥风血雨之间，并粉碎一桩笼罩在整个武林上方的惊天阴谋。在失序末法的武林中以身证道，以命寻心。

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