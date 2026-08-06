VITURE Pro 2 XR / AR 智能眼镜发布：63 克轻量设计，1999 元

IT之家 8 月 6 日消息，VITURE Pro 2 XR / AR 智能眼镜今日正式发布，定价 1999 元。

这款智能眼镜定位五周年新品，主打巨幕游戏观影、支持 2D 转 3D，支持 0-500 度近视调节。

首销期购买可享八重好礼：限时加赠 249 元礼包，包含手柄 + 爱奇艺月卡，还有 100 元新品配镜津贴；晒单评论立返 50 E 卡，站外种草尊享 50 元；焕新补贴至高立减 15%，享 3 期免息，提供 1 年官方质保，京东快递配送。

产品采用 63 克轻量设计，主打舒眼光学长久佩戴，官方宣传“久戴如初，自在眼前”。

这款眼镜搭载 UltraClarity 3.0 技术，配备新一代索尼 Micro-OLED 屏，等效 146 英寸（4 米）大屏巨幕，最高可达 1600 尼特亮度。

机身设计相比前代轻了 20%、薄了 16%，整机仅重 63g，采用双拨盘设计，支持双眼独立 0-500 度近视调节，一拧即清晰，包装内随机赠送遮光罩。

产品获得 SGS A+ 护眼认证，做到低蓝光、无频闪，降低视觉疲劳。

VITURE Pro 2 XR 眼镜适配多种真实生活场景，无论是床上玩 Switch、机舱里看电影、三屏写代码还是深夜 3D 观影都可使用，支持 Switch 2 游戏体验。

产品支持超沉浸 3D 体验，通过 SpaceWalker 应用可在 Windows、macOS、iOS、Android 平台实现实时 2D 转化 3D，支持本地文件 + 特定线上视频网站，独立 App 可将电脑画面转化为 3D，同时支持 360° VR 视频、多屏模式、空间视频播放。

这款眼镜通过 USB-C DP 直连可适配多种设备，包括笔记本电脑、iPhone 17/16/15 系列、游戏掌机、可 DP 直连的安卓手机 / 平板；同时支持丰富配件生态，搭配 VITURE Pro 颈环、魔宝坞、拉伸手柄、拓展适配器 Ultra 等配件，可适配 PlayStation、Xbox、PC、Switch / Switch2、电视盒子、HDMI 设备等，能解锁安卓手游 XR 体验，也可在 iPhone 上体验 XR 功能。

为适配多样脸型，这款眼镜的鼻托提供 3 种尺寸，支持 7 种可调节姿势，方便用户找到适合自己的鼻托状态，佩戴更舒适。

镜腿支持 3 档角度调节，可适配不同头型，进一步提升佩戴舒适度。

包装内置遮光罩，可降低环境杂光影响，让画面更沉浸，两种型号随机发送。

IT之家附不同版本参数对比如下：

IT之家附详细参数如下：

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