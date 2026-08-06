史上最大杠杆收购案：曝 EA 额外背负 180 亿美元债务，将启动大规模裁员

IT之家 8 月 6 日消息，彭博社昨日（8 月 5 日）发布博文，报道称美国艺电（EA）完成约 550 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,719.22 亿元人民币）的被收购交易后，为缓解债务压力，正推动大规模裁员。

沙特公共投资基金（PIF）、银湖资本（Silver Lake）以及 Affinity Partners 组成的投资者财团本周完成对 EA 收购，交易规模为 550 亿美元（现汇率约合 3,719.22 亿元人民币），也被业界认为是史上规模最大的杠杆收购（LBO）案。

根据披露的监管文件显示，交易完成后，PIF 将持有 EA 公司 93.4% 的股份；银湖资本将持有 5.5% 的股份。

根据披露细节，本次交易中的 200 亿美元（现汇率约合 1,352.44 亿元人民币）资金源于向摩根大通（J.P. Morgan Chase）的债务融资，导致 EA 背负了 180 亿美元（现汇率约合 1,217.2 亿元人民币）的额外债务。

彭博社报告指出 EA 公司目前的 EBITDA（息税折旧摊销前利润）约为 15 亿美元（现汇率约合 101.43 亿元人民币），这甚至不足以支付每年高达 18 亿美元（现汇率约合 121.72 亿元人民币）的债务利息。

彭博社记者 Jason Schreier 在 Bluesky 平台发布动态，表示 EA 已告知债务投资者，公司将每年削减 7 亿美元（现汇率约合 47.34 亿元人民币）成本，其中包括 1.7 亿美元（现汇率约合 11.5 亿元人民币）“组织效率”相关成本，也就是大规模裁员。

消息称 EA 在推进大规模裁员的同时，可能会精简旗下游戏工作室规模，可能涉及关闭整个工作室、裁撤部分团队。