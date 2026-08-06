鸿海单月营收首度超过 9000 亿元新台币，同比增 54.19%

IT之家 8 月 6 日消息，鸿海昨日公布数据，2026 年 7 月营收为 9,465 亿元新台币（IT之家注：现汇率约合 1,973.45 亿元人民币），月增 15.18%，同比增长 54.19%，为历年同期与单月最高表现，也是单月营收首度超过 9,000 亿元新台币（现汇率约合 1,876.5 亿元人民币）门槛。
此外，鸿海 2026 年累计前 7 月营收为 5.5894 万亿元新台币（现汇率约合 1.17 万亿元人民币），同比增长 37.89%，为历年同期最高。
IT之家查询获悉，鸿海 2026 年第一季营收为 2.5133 万亿新台币（现汇率约合 5,240.23 亿元人民币），环比增长 18.02%，同比增长 39.83%，为历年同期最高。历年同期次高为 2025 年第二季度营收 1.7973 万亿新台币（现汇率约合 3,747.37 亿元人民币）。
2026 年 1-6 月累计营收 4.6429 万亿新台币（现汇率约合 9,680.45 亿元人民币），同比增长 34.99%，创历年同期新高。历年同期次高为 2025 年 1-6 月累计营收 3.4395 万亿新台币（现汇率约合 7,171.36 亿元人民币）。