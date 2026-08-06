受台风“白海豚”影响，奇瑞捷豹路虎神行者 8 预售发布会计划由 8 月 10 日调整至 14 日

IT之家 8 月 6 日消息，今日，FREELANDER 神行者全球 CMO @周文-神行者 发文称，原定于 8 月 10 日的神行者 8 预售发布会，受台风“白海豚”天气过境影响，我们出于对全员出行及活动安全的综合考量，计划调整至 8 月 14 日正式开启。

IT之家注意到，由奇瑞 × 捷豹路虎合作打造的 FREELANDER 神行者品牌 7 月 30 日宣布，旗下首车 —— 神行者 8 的首台量产车正式下线。新车原定于 8 月 10 日开启预售。

神行者 8 整车设计语言延续 Concept 97 概念车风格，主打硬朗大气的造型、简洁有力的车身线条。该车尺寸为 5,118 (5,185)×2050×1898mm、轴距 3040mm。

在智能座舱与智能驾驶领域，神行者 8 由 FREELANDER 神行者联合华为、宁德时代、高通三方深度协同开发，全系搭载高通骁龙 8,397 车规级芯片。据官方数据，该芯片相较上一代 8,295 平台，CPU 算力提升 3 倍，GPU 算力提升近 3 倍，NPU 算力更是实现 12 倍跃升。

智能驾驶方面，新车全系标配华为乾崑智驾系统，并支持向下一代系统升级。感知硬件层面，神行者 8 也配备了 896 线激光雷达。这款定位高端越野的新能源 SUV 预计将于 2026 年下半年正式投放市场。