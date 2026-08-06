宝马 3 系中国累计销量突破 200 万辆，新世代 i3 成都车展亮相

IT之家 8 月 6 日消息，宝马中国今日宣布，BMW 3 系中国累计销量突破 200 万辆，新世代 BMWi3 将在成都车展正式全面亮相。

IT之家注意到，宝马 3 系是宝马公司生产的中型豪华运动轿车，自 1975 年推出以来历经七代革新，全球累计销量超千万辆，被誉为品牌最具代表性的车型。2026 年 3 月 3 日，宝马集团宣布 2026 款宝马 3 系等马年版车型正式上市，售价 31.8 万元起。

此前消息显示，宝马新 3 系在设计风格上仍会保留 Neue Klasse 时代的基本前脸，大灯和双肾格栅可能略有不同，该车继续使用升级后的 CLAR 平台。不过内饰预计会与 i3 和 iX3 保持高度一致，采用宝马最新的信息娱乐系统以及 Panoramic iDrive 抬头显示。

纯电版本方面，新世代宝马 i3 长轴距版新车基于 Neue Klasse（新世代）原生纯电平台开发，计划今年第四季度由华晨宝马投产上市。新车基于 800V 高压架构打造，充电 10 分钟续航 400 公里，CLTC 续航超 1,000 公里，驾控超级大脑可以带来毫秒级协同。

新世代宝马 i3 长轴距座舱采用“以驾驶者为中心”的理念，预计将采用白 + 灰撞色搭配，搭载全景 iDrive+ 智能座舱，中控配备 17.9 英寸无边框中控屏 +43.3 英寸视平线全景显示系统、3D 抬头显示系统以及专属多功能方向盘等，同时还配备三区自动空调、电动调节多功能座椅、哈曼卡顿音响。