Ocypus Omega L36 Ultra 工程师限量版液冷上架：可动冷头结构，2999 元

IT之家 8 月 6 日消息，Ocypus 全球限量 200 台的 Omega L36 Ultra Eng Limited 处理器一体式液冷散热器现已上架电商平台。其到手价 2999 元，预售截止时间 8 月 8 日 23:59。
Omega L36 Ultra Eng Limited 的一大特色是其具有可变的动态散热结构：日常低负载时，屏幕与风扇一体沉于低位，VRM 风扇休眠；当 CPU 温度达到预设阈值后，屏幕整体抬升，与 CPU 之间拉开间隙，同时金属挡板展开，VRM 风扇启动形成风道。
其冷头整体为全铝材质，集成 2.8" 圆形 480p IPS 屏幕，内置发光单元，在展开与闭合状态下均可展现光效。此外该 Eng Limited 版本在冷头侧面配备有镌刻限量编码的专属金属铭牌，随附专属 VIP 典藏卡。
该液冷散热器内置陶瓷轴承水泵，拥有 0.1mm 微水道铜底，搭配 27mm 铝制冷排。其吹排风扇为三合一的 Sigma F36 ARGB，三维 365×125×28 (mm)，搭载 FDB 轴承，拥有悬浮光环轴心灯效和边框灯条。
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