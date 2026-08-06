Ocypus Omega L36 Ultra 工程师限量版液冷上架：可动冷头结构，2999 元

IT之家 8 月 6 日消息，Ocypus 全球限量 200 台的 Omega L36 Ultra Eng Limited 处理器一体式液冷散热器现已上架电商平台。其到手价 2999 元，预售截止时间 8 月 8 日 23:59。

Omega L36 Ultra Eng Limited 的一大特色是其具有可变的动态散热结构：日常低负载时，屏幕与风扇一体沉于低位，VRM 风扇休眠；当 CPU 温度达到预设阈值后，屏幕整体抬升，与 CPU 之间拉开间隙，同时金属挡板展开，VRM 风扇启动形成风道。

▲ 闭合状态

其冷头整体为全铝材质，集成 2.8" 圆形 480p IPS 屏幕，内置发光单元，在展开与闭合状态下均可展现光效。此外该 Eng Limited 版本在冷头侧面配备有镌刻限量编码的专属金属铭牌，随附专属 VIP 典藏卡。

该液冷散热器内置陶瓷轴承水泵，拥有 0.1mm 微水道铜底，搭配 27mm 铝制冷排。其吹排风扇为三合一的 Sigma F36 ARGB，三维 365×125×28 (mm)，搭载 FDB 轴承，拥有悬浮光环轴心灯效和边框灯条。

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