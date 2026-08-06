消息称谷歌洽谈超 15 亿美元交易，拟吸纳 AI 编程初创公司 Mechanize 人才并获取技术授权

IT之家 8 月 6 日消息，谷歌希望自己的人工智能在编程领域表现得更好，而该公司可能找到了一条捷径。

据 Business Insider 报道，四名知情人士透露，这家科技巨头最近几周一直在与旧金山初创公司 Mechanize 进行谈判，双方可能达成一项交易，内容包括谷歌聘用 Mechanize 的部分人才。

其中一些知情人士表示，这笔交易的价值可能超过 15 亿美元（IT之家注：现汇率约合 101.43 亿元人民币），目前仍在推进过程中，具体细节可能发生变化。另一名知情人士称，作为交易的一部分，谷歌正在讨论与 Mechanize 达成一项非独家技术授权协议。谷歌可能收购的 Mechanize 员工将负责模型评估和开发工作。

这场谈判凸显了人工智能热潮背后的两个现实：编程已经成为 AI 最重要、也是最具商业价值的应用领域之一，而大型科技公司正在探索更加灵活的方式，以获取保持竞争力所需的人才和技术。

这并不是谷歌首次采用绕开传统收购方式获取人才和技术的交易模式。过去几年里，谷歌曾将一些收购设计成混合型交易，通过“人才收购”（acqui-hire）方式引入团队，同时通过技术授权等方式获得相关技术。企业有时会采用这种方式，以避免完整收购可能带来的反垄断审查。

去年，在 OpenAI 尝试收购 Windsurf 后，谷歌迅速出手，吸纳了该公司的核心人才，并获得其技术授权。Windsurf 首席执行官 Varun Mohan 目前负责领导谷歌的智能编程平台 Antigravity。2024 年，谷歌还重新聘用了 Character AI 联合创始人 Noam Shazeer，并支付费用获得该初创公司 AI 技术的非独家使用权。（Shazeer 最近已离开谷歌，加入 OpenAI。）

Mechanize 于去年成立，目标是实现所有工作的自动化。该公司吸引了一批知名投资者，包括前 GitHub CEO Nat Friedman、Patrick Collison 以及播客主持人 Dwarkesh Patel。

今年早些时候，Mechanize 表示已完成一轮 910 万美元（现汇率约合 6,153.6 万元人民币）融资，公司估值达到 5 亿美元（现汇率约合 33.81 亿元人民币）。Mechanize CEO Tamay Besiroglu 此前还共同创办了 Epoch AI，该机构同样专注于人工智能模型测试。

Mechanize 的技术可以帮助科技公司提升 AI 模型在编程任务中的表现，而这正是谷歌目前面临压力的领域。与此同时，OpenAI 和 Anthropic 已经凭借 Codex 和 Claude Code 等产品吸引了大量开发者用户。

不过，Mechanize 的目标并不局限于编程领域。该公司官网写道：“我们目前专注于软件工程领域，但长期目标是实现整个经济体系中有价值工作的全面自动化。”