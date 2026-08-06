Bose QuietComfort（第二代）耳机渲染图曝光：6 种颜色

IT之家 8 月 6 日消息，科技媒体 hoteudeals 昨日（8 月 5 日）发布博文，分享了 54 张高清渲染图和 6 张官方宣传幻灯片，从多个角度展示了 Bose QuietComfort（第二代）耳机的六种配色。

外观方面，Bose QuietComfort（第二代）耳机保留了该系列标志性的头戴式轮廓，不过调整了耳罩、头梁和连接结构，在官方宣传文案中写道“refreshed look with a sleek，modern aesthetic”（焕然一新的外观，兼具简约与现代美感）。

耳罩从渲染图看更接近规整椭圆，外侧为平整面板，并带有 Bose 字样标识。头梁包覆带衬垫的合成皮革，材质延伸到同色系支臂。滑动式高度调节结构仍外露，位于扁平支杆上。

Bose 在宣传页中强调“更柔软，配有人造皮革细节”，近景渲染图显示，头梁和耳垫表面配有人造皮革，均带有细腻纹理。

按键方面，操控方式仍为物理按键，右侧耳罩后缘配有多功能拨杆和独立按钮，底部则有带蓝牙图标的电源／蓝牙控制键。每个耳罩外侧有 2 个小型麦克风格栅，下方还能看到第 3 个针孔。

颜色方面，IT之家援引博文介绍，Bose QuietComfort（第二代）耳机计划推出 6 种配色：

Black（黑色）

White Smoke（烟白色）、

Rosewood Mauve（玫瑰木淡紫色）

DewDrop Mint（露珠薄荷色）

Eucalyptus Green（桉树绿色）

Hazelnut Taupe（榛果灰褐色）

由于篇幅有限，如果对剩余 54 张渲染图感兴趣，可以点击这里前往原文网站浏览。

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