ColorOS Beta 测试活动开启招募，覆盖 OPPO、一加、realme 多款机型

IT之家 8 月 6 日消息，ColorOS 产品经理 @ColorOS阿彪 今日宣布，新的 ColorOS Beta 测试活动用户招募开始了，OPPO、一加、realme 用户均可报名参加。

IT之家整理招募机型如下：

OPPO

OPPO Find N6、OPPO Find N6 卫星通信版

OPPO Find X9 Ultra、OPPO Find X9 Ultra 卫星通信版

OPPO Find X9s Pro

OPPO Find X9 Pro、Find X9 Pro 卫星通信版

OPPO Find X9

OPPO Pad 5 Pro

一加

一加 15

一加 15T

一加平板 3 Pro

真我

真我 GT8 Pro

真我 GT8 Pro 阿斯顿马丁 F1 限量版

招募时间为即刻起至 8 月 6 日 23:59，招募人数为单项目 300 人，版本将于 8 月 11 日和 8 月 13 日分批完成推送。报名入口：设置 > 系统与更新 > 软件更新 > 右上角“︙” > 尝鲜申请 > 内测活动 > 立即报名。

需要注意的是，ColorOS Beta 测试活动版本是尚处于开发阶段的版本，招募少量用户参与试用，可能存在 bug、稳定性、兼容性等问题，保密性要求高，需签署并遵守保密协议，升级后的设备界面、截屏、录屏会显示保密水印。此外，官方公告并未提及本次测试是否与 ColorOS 17 有关。