首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

ColorOS Beta 测试活动开启招募，覆盖 OPPO、一加、realme 多款机型

2026/8/6 11:55:02 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 OkayTech柊筱娅Official不一样的体验机皇畅享系列华南彭于晏榆吢 的线索投递！

IT之家 8 月 6 日消息，ColorOS 产品经理 @ColorOS阿彪 今日宣布，新的 ColorOS Beta 测试活动用户招募开始了，OPPO、一加、realme 用户均可报名参加。

IT之家整理招募机型如下：

OPPO

  • OPPO Find N6、OPPO Find N6 卫星通信版

  • OPPO Find X9 Ultra、OPPO Find X9 Ultra 卫星通信版

  • OPPO Find X9s Pro

  • OPPO Find X9 Pro、Find X9 Pro 卫星通信版

  • OPPO Find X9

  • OPPO Pad 5 Pro

一加

  • 一加 15

  • 一加 15T

  • 一加平板 3 Pro

真我

  • 真我 GT8 Pro

  • 真我 GT8 Pro 阿斯顿马丁 F1 限量版

招募时间为即刻起至 8 月 6 日 23:59，招募人数为单项目 300 人，版本将于 8 月 11 日和 8 月 13 日分批完成推送。报名入口：设置 > 系统与更新 > 软件更新 > 右上角“︙” > 尝鲜申请 > 内测活动 > 立即报名。

需要注意的是，ColorOS Beta 测试活动版本是尚处于开发阶段的版本，招募少量用户参与试用，可能存在 bug、稳定性、兼容性等问题，保密性要求高，需签署并遵守保密协议，升级后的设备界面、截屏、录屏会显示保密水印。此外，官方公告并未提及本次测试是否与 ColorOS 17 有关。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：ColorOSOPPO一加真我

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知