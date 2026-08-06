影石 Insta360 Luna Pro 单摄版云台相机包装盒曝光：徕卡联合设计、1 英寸传感器

IT之家 8 月 6 日消息，The new camera 昨日（8 月 5 日）爆料了影石 Insta360 Luna Pro 单摄版云台相机的零售包装盒图片。

图片表明，该包装产品已进入分销渠道。零售商已开始进口并持有完整的零售包装盒，这通常是 Insta360 为正式发布做准备的最后阶段信号。

包装正面清楚地标明：

Insta360 Luna Pro

与徕卡联合设计

配备 1 英寸传感器的 8K 云台相机

包装盒采用与 Luna Ultra 相同的简洁白色设计语言，并印有白色款的官方产品图片。侧面印有功能图标，以及标准的监管标识。

影石曾推出 Insta360 Luna Ultra 双摄云台相机，标准套餐国内限时售价 3999 元起。而 Luna Pro 是单摄版本，从爆料图可以看到采用了类似的设计，按钮、屏幕布局均保持一致。

外媒表示，Luna Pro 保留了 Ultra 的核心专业功能（1 英寸传感器光圈、徕卡镜头、三轴云台、10-bit 视频录制、色温传感器和可拆卸遥控屏），同时取消了第二颗长焦镜头。这使其重量更轻，价格也更实惠 —— 目标用户群体是那些不需要光学变焦但仍追求高画质和便捷遥控屏幕的用户。

此外，爆料称 Luna Pro 支持竖拍 4K 30p 拍摄能力，比旗舰机型 Luna Ultra 目前的竖拍能力更强。IT之家附爆料规格表如下：