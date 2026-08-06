电力部门回应“空调 24 小时开着反而更省电”：短暂外出可不关闭，温度调高 1 到 2℃

IT之家 8 月 6 日消息，最近，“空调 24 小时开着反而更省电”的说法在网络上引发热议。有网友发视频称，自己实验了一下，24 小时不关空调，一个月电费 118 元；晚开早关，一个月 198 元；频繁开关，一个月 490 元。

IT之家注意到，其他网友的结论并不一致，有人发现每天定时开更省钱，一个月电费几十元；还有人说自家空调 24 小时不关，一个月电费普遍都要一千多。

据央视新闻今日报道，从电力部门了解到，如果是短暂外出，可以不关闭空调，而是将其温度调高 1 到 2℃，这样比频繁启停更省电。但如果长时间离家，比如上班一整天，不如回家重新开机更划算。

空调到底应该怎么开才最省电？国网北京市电力公司推荐了一些夏日空调省电小妙招。

换季时，首先要对空调进行清洗，去除积尘，这样可以有效提高制冷效率，降低能耗。

巧用辅助，也能为空调“减负增效”：

使用空调的时候， 如果同步开启电扇 ，可以使得体感温度下降 2 至 3℃。

如果拉上窗帘挡住强光 ，同样可以让空调更“省力”。

如果只是短时间外出，比如 外出时间小于 1 小时，也可以不关闭空调 ，而是将空调的温度调高 1 到 2℃，这样比频繁启停更省电。

日常空调温度建议设置在 26℃ 至 28℃ 的“黄金区间”。 白天 25℃ 至 26℃ 体感舒适，夜间睡觉时可升至 27℃ 至 28℃，避免后半夜过冷。

刚刚回家打开空调，可先开 23℃ 快速降温，30 分钟后调回 26℃，避免长时间低温运行。

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