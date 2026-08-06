微软文件披露：公司 AI 业务收入主要来自 OpenAI

IT之家 8 月 6 日消息，微软最新披露的数据显示，其人工智能业务的大部分收入来自长期合作伙伴 OpenAI。

微软在上周提交的一份文件中表示，截至今年 6 月结束的财年，公司来自 OpenAI 的收入达到 241 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,629.69 亿元人民币）。微软首席执行官萨蒂亚 · 纳德拉此前曾表示，截至今年 3 月底，公司人工智能业务的年化收入已达到 370 亿美元（现汇率约合 2,502.02 亿元人民币）。不过，微软在上周公布第四财季财报时，并未更新人工智能业务的总收入数据。

这意味着，在微软最近一个财年中，OpenAI 贡献了超过一半、甚至可能接近 70% 的人工智能业务收入，凸显出微软目前仍然高度依赖这家重要合作伙伴。

根据双方协议，OpenAI 会向微软支付算力费用、AI 模型开发相关成本，并按约定分享部分收入。近年来，微软一直试图降低对 OpenAI 的依赖，例如投资 Anthropic，并自主研发人工智能模型。但投资者始终关注一个问题：微软人工智能业务中究竟有多少收入来自 OpenAI。

彭博社分析认为，如果微软人工智能业务继续保持公司今年 3 月公布的 123% 年化增长率，那么截至今年 6 月结束的财年，其人工智能业务收入约为 340 亿美元（现汇率约合 2,299.15 亿元人民币）。这意味着，OpenAI 贡献的 241 亿美元（现汇率约合 1,629.69 亿元人民币）收入占据了其中的大部分。

微软迄今仅两次公开披露人工智能业务整体规模。第一次是在截至 2024 年 12 月的季度，当时公司表示，该业务年化收入已超过 130 亿美元（现汇率约合 879.09 亿元人民币）；第二次是在截至今年 3 月的季度，当时微软称，人工智能业务年化收入有望突破 370 亿美元（现汇率约合 2,502.02 亿元人民币）。

微软表示，其人工智能业务收入包括所有 AI 客户带来的收入，以及面向所有客户销售 AI 产品产生的收入。微软发言人证实，上述数据包含了来自 OpenAI 的全部服务收入及收入分成。

如果放到微软整体业务来看，OpenAI 的贡献则小得多，占微软总收入的比例不足 10%。微软表示，公司最近一个季度新增约 510 亿美元（现汇率约合 3,448.73 亿元人民币）商业订单，主要来自 AI 初创公司以外的客户。不过，从全年新增订单的增长来看，OpenAI 仍是最主要的增长来源。

在此次披露之前，微软从未明确公开过来自 OpenAI 的完整收入。数据分析公司 Nonlinear Analytics 创始人、会计研究员 Olga Usvyatsky 认为，这一信息披露可能与 OpenAI 推进首次公开募股（IPO）计划有关。

不过，市场仍有一个关键问题尚未得到解答。KeyBanc 分析师 Jackson Ader 表示，目前还不清楚 OpenAI 贡献的这 241 亿美元（现汇率约合 1,629.69 亿元人民币）收入中，有多少来自双方的收入分成协议，又有多少来自云计算服务或微软提供的其他产品和服务。

他表示：“如果这些收入更多来自微软向 OpenAI 提供云服务等业务，而不是依赖投资收益，那么我会对微软的人工智能业务给予更积极的评价。”