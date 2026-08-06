我国编制完成新版全月地质图，为月球科研站建设铺路

IT之家 8 月 6 日消息，据新华社今日报道，我国科研团队编制完成 1:500 万全月地质图，主图长约 280 厘米、高约 120 厘米，附带南北极局部地质图，精准标注了逾 1.3 万个撞击坑和 81 个撞击盆地，划分出 14 类地质构造和 17 种岩石类型。

编制方中国地质科学院地质研究所基于嫦娥工程等最新探测成果，兼顾科学严谨性与直观性，在三方面实现系统创新 ——

修正“月球时钟” 。依据最新研究，对月球地质年代进行精细化修订，艾肯纪起始年龄调整为 43.3 亿年，酒海纪起始年龄调整为 41.7 亿年，雨海纪起始年龄微调至 39.2 亿年，在全球尺度上首次对月球晚期地层进行更细致的划分。

更新“月球物质清单” 。采用更高分辨率的月表关键矿产分布图，优化了岩石分类标准。利用嫦娥四号、六号最新发现，在南极-艾肯盆地新识别出一类名为辉长苏长岩的岩石，让人类直接“看到”月球深部物质。

定制“专属放大镜”。针对 1:500 万比例尺制图需求，建立了分类型的差异化最小表达尺度，确保了宏大图面既有整体可读性，又不遗漏具有重大科学价值的关键地质特征。

中国地质科学院地质研究所所长杨志明表示，新版全月地质图发布，为我国未来月球科研站建设、着陆区选址及深空探测提供了重要科学支撑，也为人类探索太阳系演化作出了新的中国贡献。