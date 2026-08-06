女子用漏洞 0 元买了 3 千台电器：货物堆积如山，警方 8 小时才清点完

IT之家 8 月 6 日消息，据央视新闻今日报道，四川成都警方前不久在一间民房内，查获了大量堆积如山的未拆封商品。令人难以置信的是，这上千件崭新的电器，竟然全是犯罪嫌疑人张某“薅羊毛”所得，甚至大部分都是“零元购”。

今年 5 月 30 日，某电商平台公司的工作人员来到成都市公安局武侯区分局机投桥派出所报案。他们告诉民警，公司后台数据发现了大量异常，有人以超低价甚至零成本获取了全新电器，经过梳理，这样异常的订单居然累计了 3,711 条。这些数以千计的异常订单，都是通过平台一个叫作“以旧换新”的活动下单的。

警方分析，这家电商平台的前员工张某具有重大作案嫌疑，决定对张某实施抓捕。在她的家中，民警当场查获了大量涉案物品，张某的作案手段也随之暴露出来。抓捕现场，张某对自己的犯罪行为供认不讳，从客厅到厨房，张某的家中堆满了大大小小的快递箱，警方共查获了 166 件全新未拆封家电，以及 22 件已拆封使用的家电，而这还只是她犯罪事实的冰山一角，在另一处张某租用的仓库里，囤积的涉案货物数量远比家中更多。警方整整用了 8 个小时的时间进行搜查、清点。

经过逐一清点核对，民警在张某租用的仓库内查获全新家电 977 件，各式各样的小型电器品类众多、五花八门。而除了现场查扣的这些物品之外，还有大量货物早已被张某二手转售牟利。

报道称，这个系统漏洞需要很快的手速，取消大型订单，返回小型订单，就会显示是 0 元购。通过两次快速切换旧设备选项的操作，张某全程没有提供任何一台可供回收的旧家电，却不用支付一分钱拿到了全新的小家电。

据张某交代，利用平台这一隐蔽的漏洞“零元购”，其实源于她自己“以旧换新”时的一次意外发现，本着“薅羊毛”的心态，张某先是添置了家中的电器，随后又萌生了倒卖牟利的心思。由于害怕东窗事发，张某还先后借来了亲戚、朋友，以及 5 名前同事的账号一起下单。

随着下单量越来越大，张某的前同事余某和李某很快察觉到了异常，主动向张某打探其中的操作方法。面对询问，张某刻意隐瞒，对“零元购”的核心作案手法闭口不谈，两人见状，除了向张某索要全新电器外，还主动向其索要了数千元的好处费。

目前，根据公安机关反馈的风险提示建议，涉事电商平台已针对相关系统漏洞作出修复，消除了技术隐患。犯罪嫌疑人张某以及余某和李某因涉嫌盗窃罪，已被警方依法采取刑事强制措施，其他涉案人员主动退赃退赔，案件正在进一步侦办中。

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