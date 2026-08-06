比亚迪腾势 N9 车型 OTA 推送 V1.8.0 版本：新增 HUD 导航箭头自定义、哨兵模式预约功能等

IT之家 8 月 6 日消息，比亚迪旗下腾势 N9 车型（不含腾势 N9 闪充版）今日 OTA 推送 V1.8.0 版本：新增 HUD 导航箭头自定义、哨兵模式预约功能等。
IT之家整理如下：
新增驾驶辅助报告
新增无麦 K 歌多重音效
新增小势数字形象语音交互
新增 HUD 导航箭头自定义
新增全景界面后视镜展开折叠快捷入口
新增哨兵模式预约功能
新增停车助手订单主动提醒
新增通话时允许导航播报开关
导航中顺路搜索结果列表新增绕行时间和绕行距离信息展示
导航搜索充电站时系统可推荐附近闪充站，并支持快捷筛选
改进待机状态，减少车辆运行冗余
提升充电和整车使用体验
新增三排一键折叠坐人提示播报
侧开门雷达新增强制休眠功能
提升主副驾座椅迎宾复位体验
调整 HUD P 档位下车模显示
DiLink 智能座舱 UI 全面升级，视觉交互体验提升，调整页面布局提升操作效率，灵动动效打造流畅自然交互，带来更智能、更高级的座舱伴交互体验
车位的偏好记忆，未移动车辆退出功能后再次进入功能显示已选择车位结果
提升领航辅助驾驶系统的系统性能和稳定性
泊车辅助功能相关设置内容从应用内同步加入至设置项内
无人机新增空中切换离车模式，一键切换，解锁更多玩法
无人机新增人工开关舱模式，支持用户手动从机舱取出无人机
无人机新增全景拍摄模式，壮阔山河，一键收进你的朋友圈
无人机新增潜望模式，一键起飞低空悬停，直达自由操控模式
无人机跟随、成片及素材存储功能体验全面升级