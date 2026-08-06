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比亚迪腾势 N9 车型 OTA 推送 V1.8.0 版本：新增 HUD 导航箭头自定义、哨兵模式预约功能等

2026/8/6 13:40:40 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 很宅很怕生不一样的体验 的线索投递！

IT之家 8 月 6 日消息，比亚迪旗下腾势 N9 车型（不含腾势 N9 闪充版）今日 OTA 推送 V1.8.0 版本：新增 HUD 导航箭头自定义、哨兵模式预约功能等。

IT之家整理如下：

  • 新增驾驶辅助报告

  • 新增无麦 K 歌多重音效

  • 新增小势数字形象语音交互

  • 新增 HUD 导航箭头自定义

  • 新增全景界面后视镜展开折叠快捷入口

  • 新增哨兵模式预约功能

  • 新增停车助手订单主动提醒

  • 新增通话时允许导航播报开关

  • 导航中顺路搜索结果列表新增绕行时间和绕行距离信息展示

  • 导航搜索充电站时系统可推荐附近闪充站，并支持快捷筛选

  • 改进待机状态，减少车辆运行冗余

  • 提升充电和整车使用体验

  • 新增三排一键折叠坐人提示播报

  • 侧开门雷达新增强制休眠功能

  • 提升主副驾座椅迎宾复位体验

  • 调整 HUD P 档位下车模显示

  • DiLink 智能座舱 UI 全面升级，视觉交互体验提升，调整页面布局提升操作效率，灵动动效打造流畅自然交互，带来更智能、更高级的座舱伴交互体验

  • 车位的偏好记忆，未移动车辆退出功能后再次进入功能显示已选择车位结果

  • 提升领航辅助驾驶系统的系统性能和稳定性

  • 泊车辅助功能相关设置内容从应用内同步加入至设置项内

  • 无人机新增空中切换离车模式，一键切换，解锁更多玩法

  • 无人机新增人工开关舱模式，支持用户手动从机舱取出无人机

  • 无人机新增全景拍摄模式，壮阔山河，一键收进你的朋友圈

  • 无人机新增潜望模式，一键起飞低空悬停，直达自由操控模式

  • 无人机跟随、成片及素材存储功能体验全面升级

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关键词：比亚迪腾势 N9

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