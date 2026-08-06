杜比视界第二代登陆海信电视，爱奇艺将在国内率先支持该规范

IT之家 8 月 6 日消息，Dolby Laboratories（杜比实验室）今日宣布，新一代 HDR 内容格式 Dolby Vision 2 (杜比视界第二代) 现已登陆海信 RGB-Mini LED 电视 UX 2026 款、E8S Pro 机型。海信 E8S 系列、U7S 系列、E7S 系列等更多机型也将在未来数周内通过固件升级支持该规范。

所有支持杜比视界第二代的电视均配备强大的全新图像引擎、内容智能功能、画面强度设置。海信电视 E5S、E5S Pro 及 U6S Pro 预计将成为首批支持杜比视界第二代的主流电视机型。

而在更高的产品等级上，Dolby Vision 2 Max（杜比视界第二代 Max）则提供了由真实动态功能、第二代光感知功能、专业设置组成的专属扩展功能集。海信的 UX 2026、UX、U7S Pro+、U7S Pro、E8S Pro、E8S、E7S Pro、E7S 都将支持高阶版本。

而在内容方面，爱奇艺将成为中国首个支持杜比视界第二代的流媒体视频平台。该平台将依托其涵盖电影大片、热门剧集等类型广泛的娱乐内容资源，利用杜比视界第二代进一步增强的影像能力，进一步提升用户的观看体验。