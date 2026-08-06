FLUX 3 视频 AI 生成模型正式上线：最长 20 秒原生 1080p，跑分优于 Seedance 2.0

IT之家 8 月 6 日消息，Black Forest Labs 昨日（8 月 5 日）发布公告，宣布正式上线 FLUX 3 视频生成模型，最长 20 秒，原生 1080p 分辨率，其性能要优于字节跳动的 Seedance 2.0 以及 Minimax 的 H3 等模型。

IT之家此前报道，FLUX 3 模型以 Early Access 方式于 7 月 23 日上线，采用统一架构联合学习图像、视频和音频。

FLUX 3 可在单次生成中输出最长 20 秒的视频，并附带原生音频。官方表示该模型支持文生视频、图生视频、视频生视频、输入视频与音频续写、关键帧转视频、多语言对话，以及多镜头串联。

根据官方博文公布的数据，该模型在文本生成视频方面，得分 1,135 分，超过 Gemini Omni Flash 和 Minimax H3 模型；在图片生成视频方面，得分 1,051 分，超过 Seedance 2.0 和 Minimax H3 模型。

费用方面，该模型调用按照视频输出的秒数计算：