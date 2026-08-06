首轮秒罄：《DOTA2》TI15 二轮售票 8 月 7 日开启，16 支战队上海争冠

IT之家 8 月 6 日消息，在首轮售票秒罄后，《DOTA2》官方今日宣布，2026 年国际邀请赛二轮售票将于北京时间 8 月 7 日（周五）14:00 开启，玩家可通过完美世界电竞 App 与大麦平台购票。

2026 年国际邀请赛将于 8 月 13 日-23 日在中国上海举行，来自全世界的 16 支顶尖职业战队将在上海争夺冠军之神盾。

直邀战队：Aurora Gaming、BoomBoys、Team Falcons、Team Liquid、Tundra Esports、 Xtreme Gaming 、Team Yandex

中国赛区：Team Resilience、Vici Gaming

南美赛区：LGD Gaming

东南亚赛区：OG

北美赛区：GamerLegion

欧洲赛区：Team Spirit、TEAM VISION、HULIGANI、Nigma Galaxy

据悉，小组赛将于 8 月 13 日至 16 日进行，所有参赛战队将通过瑞士轮赛制的小组赛较量，决出八支战队进入国际邀请赛主赛事。8 月 20 日至 23 日，最终晋级主赛事的八支战队将进入浦发银行东方体育中心，向 DOTA2 最高荣誉发起冲击。

本届门票分为单日票和双日套票两种，均按 A、B、C、D 四个区域定价。其中，单日票价格区间为 399 元至 1,799 元不等，双日套票价格区间则为 698 元至 3,098 元不等。IT之家提醒，所有门票均严格实行实名制，购票人信息必须与实际观赛者一致，不得转让或转赠。