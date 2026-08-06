Yole：电动汽车 2031 年占据轻型汽车产量七成，相关动力芯片市场翻倍

IT之家 8 月 6 日消息，Yole Group 当地时间本月 4 日表示，各类电动汽车 (xEV) 产量在 2025~2031 年期间可实现两位数百分比的复合年均增长率 (CAGR)；xEV 到期末将占据整体轻型汽车产量的 70% 左右，其中纯电动汽车 (BEV) 达到 3300 万辆。

而在电气化浪潮的推动下，xEV 对动力芯片的需求也将水涨船高。该细分市场到 2031 年有望达到 145 亿美元（IT之家注：现汇率约合 980.52 亿元人民币），录得 14% 的 CAGR，规模达到 2025 年水平的 2 倍以上。

图源：Pexels

考量 xEV 动力设备关键组件牵引逆变器领域，此功率模块在 2025~2031 年期间的 CAGR 将达到 14%，硅基 IGBT 以 70 亿美元占据主要市场、SiC MOSFET 有望实现 21.5% 的 CAGR，新兴的 GaN HEMT 的 CAGR 则高达近 90%。

而如果按额定电压划分，随着行业向 800~1000V 平台的迁移，1200V 及以上的高压器件市场正以 27.4% 的复合年增长率增长。

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